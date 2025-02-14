Повітряні сили вразили взводний опорний пункт росіян на Курщині, там запускали "шахеди" на територію України
У четвер, 13 лютого, Повітряні сили Збройних Сил України атакували взводний опорний пункт 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації на Курщині, звідки росіяни запускали безпілотники по Сумській області
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
"Учора Повітряні сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по ворожому військовому об’єкту поблизу села Єлизаветівка Курської області. У результаті удару було знищено взводний опорний пункт 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, який використовувався для запуску дронів, що атакували українських захисників у Сумській області", - йдеться у повідомленні.
У Генштабі зазначили, що ця операція стала частиною комплексних заходів українських військових, спрямованих на нейтралізацію загроз та послаблення військового потенціалу ворога.
"Ворог повинен усвідомити: будь-яка агресія проти України матиме невідворотні наслідки. Збройні Сили України готові рішуче переслідувати та ліквідовувати всі ворожі формування, які загрожують безпеці нашої держави", - підсумували військові.
- 1 лютого російська армія завдала удару авіабомбою по приміщенню школи-інтернату у місті Суджа Курської області, де перебували літні й хворі люди.
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