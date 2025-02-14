Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Повітряні сили вразили взводний опорний пункт росіян на Курщині, там запускали "шахеди" на територію України

Повітряні сили вразили взводний опорний пункт росіян на Курщині, там запускали "шахеди" на територію України

Марія Науменко
14 лютого, 2025 п'ятниця
21:21
Війна з Росією

У четвер, 13 лютого, Повітряні сили Збройних Сил України атакували взводний опорний пункт 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації на Курщині, звідки росіяни запускали безпілотники по Сумській області

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Учора Повітряні сили Збройних Сил України завдали високоточного удару по ворожому військовому об’єкту поблизу села Єлизаветівка Курської області. У результаті удару було знищено взводний опорний пункт 28-го стрілецького  батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, який використовувався для запуску дронів, що атакували українських захисників у Сумській області", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що ця операція стала частиною комплексних заходів українських військових, спрямованих на нейтралізацію загроз та послаблення військового потенціалу ворога.

"Ворог повинен усвідомити: будь-яка агресія проти України матиме невідворотні наслідки. Збройні Сили України готові рішуче переслідувати та ліквідовувати всі ворожі формування, які загрожують безпеці нашої держави", - підсумували військові.

  • 1 лютого російська армія завдала удару авіабомбою по приміщенню школи-інтернату у місті Суджа Курської області, де перебували літні й хворі люди.
Теги:
Відео
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
втрати окупантів
Авіація
Курськ
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
+0.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 43.26
    Продаж 43.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
14 лютого
21:50
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну дронами: ситуація ввечері 14 лютого
21:46
Саудівська Аравія
Саудівська Аравія готова прийняти зустріч Трампа з Путіним, - МЗС країни
21:42
Ексклюзив
Дональд Трамп
Прихід великого іноземного капіталу в Україну стане запобіжником від наступної агресії Росії, - інвестиційний банкір Фурса
21:21
Оновлено
Мюнхенська безпекова конференція-2025
Мюнхенська безпекова конференція-2025. День перший. Головні події і заяви
21:17
Ексклюзив
Мюнхенська безпекова конференція-2025
Нова команда Білого дому вважає за опонентів європейські країни, а не Росію, - журналістка-міжнародниця про Мюнхенську конференцію
20:56
Ексклюзив
Обстріл Чорнобильської АЕС
Обстріл Чорнобильської АЕС: наслідки атаки локалізували
20:54
Піт Хегсет
Путін планує оголосити про "перемогу" в Україні попри реальний стан справ, - Гегсет
20:28
Оновлено
віце-президент США Джей Ді Венс
"Ми хочемо досягти тривалого миру": віцепрезидент США Венс після зустрічі із Зеленським. Президент України заявив про готовність руху до реального миру
20:00
OPINION
Як Москва здолала УПА. Повчальна історія
19:41
Ілля Новіков
Рішення РНБО проти Порошенка на сайті президента підмінили, а самі санкції недійсні, – адвокат Новіков
19:34
Огляд
"Під вулканом"
"Під вулканом" не "Бріджит Джонс...": що подивитися на вихідні
19:27
ГУР
"Не кажуть нічого": росіяни обурюються, що влада не інформує про вибухи у Брянській області, - ГУР
19:23
Художник Павло Маков отримав престижну міжнародну премію Leonardo Sciascia amateur d’estampes
19:10
Папа Римський, Папа Франциск
Папу Римського госпіталізували через бронхіт
18:59
У ЄС назвали мита США невиправданими, пообіцявши швидку реакцію на них
18:45
Meta оголосила, що планує вкласти значні кошти у створення гуманоїдних роботів на базі ШІ
18:41
Огляд
Безпека ЧАЕС під питанням: як виникла захисна арка і чи здатна вона витримувати удари. Пояснюємо
18:39
Netflix показав тизер 4-го сезону "Бріджертонів", який розкриває історію кохання Бенедикта і Софі
18:19
Служба безпеки України
На Одещині затримали шістьох підлітків, які підпалювали автівки ЗСУ на замовлення РФ
18:12
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
В Європі розуміють, що мають взяти на себе левову частку відповідальності: Яценюк з Мюнхенської конференції
18:07
Ліндсі Грем
Якщо РФ ще раз нападе на Україну, її відразу візьмуть в НАТО, - сенатор Грем
18:04
Письменники з України, Польщі, Німеччини і Казахстану відмовилися від участі у фестивалі в Індії через росіян у програмі
18:04
OPINION
Якби Зеленський не йшов на другий термін...
18:00
Придністров'я
Молдова сподівається на виведення військ РФ з Придністров'я у рамках переговорів щодо війни в Україні
17:48
Володимир Зеленський
Зеленський сказав, за якої умови готовий зустрітися з Путіним
17:33
Володимир Зеленський. Рамштайн 9 січня 2025 р
США ніколи не бачили Україну в НАТО, - Зеленський
17:28
передача ізраїльських заручників
Ізраїль отримав від ХАМАС список заручників, яких звільнять 15 лютого
17:24
Володимир Зеленський
План про закінчення війни має бути проговорений між Україною, США та країнами Європи, – Зеленський
17:17
ЗСУ, мобілізація
У Міноборони розкрили деталі експериментального контракту із ЗСУ для українців до 25 років
17:17
Володимир Зеленський
"Ми там впевненіші, ніж були": Зеленський повідомив про покращення ситуації на Покровському напрямку
17:09
Ексклюзив
російський БПЛА влучив у саркофаг ЧАЕС
Такі БПЛА не зруйнують укриття енергоблока, але можуть порушити захист від вологи: експерт Литвинський про удар по ЧАЕС
17:06
Від початку доби на фронті відбулось 72 боєзіткнення: найгарячіше на Покровському напрямку
16:56
Олаф Шольц
Шольц після закінчення свого канцлерства планує залишити політику
16:48
мобілізація
Понад 1600 потенційних постачальників для ЗСУ торік пройшли перевірку на відповідність вимогам
16:41
У Києві покажуть виставку картин військових "Митці на фронті"
16:41
Херсонська область
На Херсонщині через атаку російського дрона загинув чоловік
16:34
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Уряд скерував додаткові кошти на програму "Національний кешбек": названо регіони-лідери за кількістю виробників
16:33
Коля Сєрга
Микола Сєрга та "Культурний десант" випустили кліп на пісню "Я буду кохати тебе"
16:15
віце-президент США Джей Ді Венс
"Головна загроза - не Китай і Росія": Венс заявив, що Європа відійшла від спільних цінностей зі США
16:08
Ексклюзив
Ворог значно активізував обстріли двох громад: голова РВА Канашевич про ситуацію на Куп'янщині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV