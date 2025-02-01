"З-під завалів чути стогін та крики людей". Росіяни скинули КАБ на інтернат у Суджі, де перебували літні та хворі

Про це заявили курський волонтер Володимир Синельников та речник комендатури ЗСУ в місті Суджа Олексій Дмитрашківський, а також підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Перше коротке повідомлення від Синельникова вийшло о 19:12.

Пізніше з'явилася розширена інформація від українських військових.

"Сьогодні, 1 лютого 2025 року, о 17:54 ЗС РФ таки нанесли удар по школі-інтернату міста Суджі. 95 людей опинилися під завалами. З-під завалів чути стогін та крики людей. Нагадаю, що серед цих людей більшість літніх та лежачих. Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятівні роботи", - зазначив Дмитрашківський у коментарі агенції "РБК-Україна", який вийшов о 19:57 за Києвом.

За даними Синельникова, від початку 2025 року це вже п'ята атака пункту тимчасового розміщення громадян Росії, які перебувають в окупації.

Як наголошує курський волонтер, під удар потрапило приміщення інтернату, де "переважно старі та хворі, а також люди, які втратили дах над бойовими діями".

"На момент атаки в приміщенні перебували десятки місцевих мешканців, які готувалися до евакуації. Російська сторона володіла інформацією, що в інтернаті знаходяться виключно цивільні - місцеві жителі, серед яких жінки та діти. Наразі робиться все можливе для порятунку вцілілих", - додають своєю чергою в українському Генштабі й публікуюють відео з місця прильоту.

На відео видно, що у центральній частині будівлі інтернату повністю знищено 2-ий та 3-ій поверхи.

Росіяни б'ють по росіянах

Сьогоднішній авіаудар російської армії по території Суджанського інтернату, який не перший місяць служить прихистком для жителів райцентру, - вже п'ятий у 2025 році.

Попередні прильоти мали місце 14, 16, 17 й 20 січня.

Відеохроніка ударів по інтернату в Суджі за січень 2025 року