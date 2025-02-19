Заява Путіна, що росармія перетнула кордон з Україною у Курській області - брехня, - ЦПД

На цьому наголосив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Також це підтверджують у самому Центрі протидії дезінформації.

Повідомляється, що Центр верифікував відповідну інформацію в Силах оборони України. Там повідомили, що російська ДРГ спробувала проникнути на територію України, але була знищена.

"Угруповання військ РФ, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України наразі там немає. Спроби заходу російських ДРГ відбуваються часто, але Сили оборони ДРГ знищують. Інформація Путіна про широкомасштабний наступ росіян – брехня", - зазначив Андрій Коваленко.

Попередньо російське пропагандистське видання ТАСС написало, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що бійці 810-ї бригади ЗС РФ нібито перетнули кордон з Україною у Курській області.

"Остання інформація, яку мені доповіли буквально годину тому – сьогодні вночі бійці 810-ї бригади перетнули кордон Російської Федерації та України і вийшли на територію противника", - цитують Путіна у виданні.