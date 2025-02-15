Макрон кличе до себе лідерів країн Європи, аби підготуватися до викликів з боку Трампа, - Сікорський
Президент Франції Емманюель Макрон скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі в понеділок, 17 лютого, аби обговорити позицію президента США Дональда Трампа
Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на Мюнхенській безпековій конференції, пише Politico.
"Я дуже радий, що президент Макрон покликав наших лідерів до Парижа", - сказав Сікорський.
Він також висловив очікування, що європейські лідери "дуже серйозно" обговорять виклики, які ставить президент США Дональд Трамп.
Як зазначив Сікорський, у Трампа є метод роботи, який росіяни називають "розвідка боєм".
"Ти тиснеш і дивишся, що відбувається, а потім змінюєш свою позицію. ... І ми повинні реагувати", - сказав польський міністр.
Як зазначають у виданні, наразі невідомо, чи візьмуть участь у зустрічі всі лідери ЄС, чи лише менша група країн. Крім того, чи будуть запрошені інші європейські лідери, такі як прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
За словами авторів, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який також перебував у Мюнхені, не підтвердив і не спростував інформацію про проведення екстреного саміту.
- На початку лютого, на тлі заяв американського лідера Дональда Трампа про майбутнє введення мит на товари з ЄС президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц пригрозили аналогічними митами на імпорт із США.
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