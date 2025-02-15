Макрон кличе до себе лідерів країн Європи, аби підготуватися до викликів з боку Трампа, - Сікорський

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на Мюнхенській безпековій конференції, пише Politico.

"Я дуже радий, що президент Макрон покликав наших лідерів до Парижа", - сказав Сікорський.

Він також висловив очікування, що європейські лідери "дуже серйозно" обговорять виклики, які ставить президент США Дональд Трамп.

Як зазначив Сікорський, у Трампа є метод роботи, який росіяни називають "розвідка боєм".

"Ти тиснеш і дивишся, що відбувається, а потім змінюєш свою позицію. ... І ми повинні реагувати", - сказав польський міністр.

Як зазначають у виданні, наразі невідомо, чи візьмуть участь у зустрічі всі лідери ЄС, чи лише менша група країн. Крім того, чи будуть запрошені інші європейські лідери, такі як прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

За словами авторів, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, який також перебував у Мюнхені, не підтвердив і не спростував інформацію про проведення екстреного саміту.