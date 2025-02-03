Можлива "торгова війна" США і ЄС: Макрон заявив, що Європі доведеться поважати себе

Про це він сказав на неформальній оборонній зустрічі лідерів ЄС, передає Reuters.

Французький лідер підкреслив, що останні заяви США, які стосувалися мит, підштовхують Європу бути більш сильною та обʼєднаною.

"Так само, як COVID та російська агресія в Україні були тривожним сигналом для Європи, те, що відбувається (...) з вибором і заявами нової адміністрації президента Дональда Трампа підштовхує ЄС бути більш об'єднаним і більш активним, щоб реагувати на питання колективної безпеки", - висловився Макрон.

Також він додав: Європі "доведеться поважати себе" в разі атак у сфері торгівлі.

Що передувало

Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу.

Того ж дня у Білому домі повідомили про запровадження Трампом мита на товари з Канади, Китаю й Мексики з 1 лютого.

3 лютого очільниця зовнішньополітичної служби ЄС Кая Каллас заявила, що ймовірна "торгова війна" Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки нашкодила б обом сторонам, а "зрадів би" їй лише Китай.

Згодом Трамп попередив американців, що через введені мита на канадські, китайські та мексиканські товари вони можуть відчути "біль". Водночас він запевнив, що запровадить тарифи проти ЄС.