Трамп висловив намір запровадити мита на товари з ЄС
Президент США Дональд Трамп 31 січня заявив, що має у планах запровадження мита на товари з Європейського Союзу
Про це інформує CTV News.
Журналістка запитала у Трампа, чи планує він запровадити мита на товари з ЄС.
"Чи планую я запровадити мита для ЄС? Ви хочете чесну відповідь чи політичну? Безумовно", - відповів Трамп.
Він додав, що Європейський Союз, мовляв, жахливо поводився зі США.
- Раніше у Білому домі заявили, що з 1 лютого США введуть мита на товари з Мексики, Канади та Китаю. Тарифи на канадські й мексиканські товари становитимуть 25%, а на китайські - 10%.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.61 Купівля 41.61Продаж 42.1
- EUR Купівля 43.3Продаж 44
- Актуальне
- Важливе