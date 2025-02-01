Трамп висловив намір запровадити мита на товари з ЄС

Про це інформує CTV News.

Журналістка запитала у Трампа, чи планує він запровадити мита на товари з ЄС.

"Чи планую я запровадити мита для ЄС? Ви хочете чесну відповідь чи політичну? Безумовно", - відповів Трамп.

Він додав, що Європейський Союз, мовляв, жахливо поводився зі США.