У Білому домі заявили, що Трамп з 1 лютого запровадить мита на товари з Канади, Китаю й Мексики

Про це повідомляє CNN.

За словами Левітт, тарифи на канадські й мексиканські товари становитимуть 25%, а на китайські - 10%: їх США запроваджують "за незаконний фентаніл, який вони видобували та дозволили розповсюджувати у нашій країні, який вбив десятки мільйонів американців".

"Це дані обіцянки та дотримані президентом обіцянки", - сказала вона.

Водночас речниця відмовилися розголосити додаткову інформацію, чи поширюватимуться мита на всі товари і чи застосовуватимуть їх щодо імпорту нафти.

Перед брифінгом у Білому домі Reuters інформував з посиланням на джерела, що адміністрація Трампа введе тарифи на канадські й мексиканські товари не 1 лютого, а через місяць - 1 березня.

Співрозмовники інформаційного агентства уточнюють: рішення очільника Білого дому про запровадження мит можуть передбачати пошук цими країнами виключень для певних категорій товарів.

Водночас джерело підкреслило, що лідер США переглядав тарифні плани з допущенням деяких винятків, однак вони були б "нечисленними й рідкісними".

Reuters зазначає, що оголошення Вашингтоном мит щодо Канади й Мексики може сколихнути фінансові ринки й погіршити відносини між країнами, але 28-денне відтермінування тарифів свідчить про обережніший підхід адміністрації Трампа стосовно цього питання.

Це також виграло б час для переговорів щодо дій Канади та Мексики щодо зупинення потоку нелегальних іммігрантів і наркотиків через кордон США, додають у матеріалі.