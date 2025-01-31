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Трамп погрожує запровадити 100% мита на товари з країн БРІКС

Влад Дідусь
31 січня, 2025 п'ятниця
04:40
Економіка інавгурація Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп готовий запровадити 100% мита на товари з країн БРІКС, якщо вони спробують створити нову валюту

Зміст

Про це президент США Дональд Трамп написав у соціальній мережі Truth Social.

За словами американського лідера, він готовий дати відповідь, якщо країни БРІКС спробують створити нову валюту.

"Ми збираємося вимагати від цих, як здається, ворожих країн дати зобов'язання, що вони не будуть створювати нову валюту БРІКС або підтримувати будь-яку іншу валюту, аби замінити могутній долар США. Інакше вони зіткнуться з митами на 100% і повинні будуть розпрощатися з можливістю продавати [товари] чудовій американській економіці", - написав Трамп.

Довідка. БРІКС - міжнародна організація найбільших за площею і населенням країн, що розвиваються, утворена у 2006 році. До організації входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Ефіопія, Іран та Обʼєднані Арабські Емірати. БРІКС позиціює себе альтернативою таким інституціям, як Світовий банк і Міжнародний валютний фонд, де, як вважають члени союзу, домінують західні країни..

  • У листопаді 2024 року Дональд Трамп наголосив, що минули ті часи, коли США просто спостерігали за спробами БРІКС створити альтернативу долара.
Теги:
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Саудівська Аравія
ОАЕ
Дональд Трамп
США
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