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Головна Економіка "Можуть знайти іншого лоха": Трамп пригрозив БРІКС за амбіції запровадити альтернативу долару

"Можуть знайти іншого лоха": Трамп пригрозив БРІКС за амбіції запровадити альтернативу долару

Влад Дідусь
30 листопада, 2024 субота
23:44
Економіка Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити 100-відсоткове мито на товари з країн БРІКС

Зміст

Про це Дональд Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social.

За словами майбутнього президента, минули ті часи, коли США просто спостерігали за спробами БРІКС створити альтернативу долара.

"Вони можуть піти знайти іншого "лоха!". Немає шансів, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі, і будь-яка країна, яка спробує, повинна помахати Америці на прощання", - йдеться у заяві Трампа.

Трамп вимагає від БРІКС зобов'язання, що вони не створюватимуть нову валюту, інакше ці країни зіткнуться зі стовідсотковими митами.

  • 22-24 жовтня у Казані відбувся саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїхали делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави. Серед них був і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. У МЗС України заявили, що рішення генсека відвідати Казань "шкодить репутації ООН". 
  • У Казані диктатору Володимиру Путіну подарували "символічну банкноту" БРІКС. Водночас реальну окрему валюту досі не впровадили.
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Дональд Трамп
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