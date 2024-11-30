"Можуть знайти іншого лоха": Трамп пригрозив БРІКС за амбіції запровадити альтернативу долару

Про це Дональд Трамп повідомив у соціальній мережі Truth Social.

За словами майбутнього президента, минули ті часи, коли США просто спостерігали за спробами БРІКС створити альтернативу долара.

"Вони можуть піти знайти іншого "лоха!". Немає шансів, що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі, і будь-яка країна, яка спробує, повинна помахати Америці на прощання", - йдеться у заяві Трампа.

Трамп вимагає від БРІКС зобов'язання, що вони не створюватимуть нову валюту, інакше ці країни зіткнуться зі стовідсотковими митами.