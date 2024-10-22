У Казані стартує саміт БРІКС під головуванням РФ

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що Росія цього року четвертий раз за 20-річну історію організації головує у БРІКС. Диктатор Володимир Путін вже прибув до Казані.

Російські державні ЗМІ активно висвітлюють захід і наголошують на тому, що візит низки лідерів великих держав свідчить про те, що Росія не перебуває в міжнародній ізоляції через вторгнення в Україну.

Хто візьме участь

За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, на саміт приїдуть делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Очікується участь у саміті лідерів Китаю, Індії, Південно-Африканської республіки, Єгипту, Туреччини, Ірану, а також глави Палестинської автономії Махмуда Аббаса.

Як пише РИА Новости, до Казані вже прибули президент Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр Індії ​Нарендра Моді та президент Південноафриканської республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса.

Хто відмовився брати участь у саміті

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який також збирався приїхати до Казані, відмовився від поїздки в останній момент. Влада Бразилії повідомила, що 78-річний президент впав удома і пошкодив потилицю. Його стан не вимагав госпіталізації, але лікарі, як стверджується, рекомендували утриматися від далеких перельотів.

Президент Сербії Олександр Вучич також не візьме участь у саміті БРІКС через численні заплановані зустрічі.

Зазначається, що на 23 жовтня у президента Сербії заплановано зустріч із прем'єром Польщі Дональдом Туском. Також до нього приїдуть прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс, а згодом приїде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Що відомо про БРІКС

Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКС (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.

Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.

Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.