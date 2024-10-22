У Казані стартує саміт БРІКС під головуванням РФ
У вівторок, 22 жовтня, у Казані відкривається саміт БРІКС під головуванням Росії. На зустріч приїдуть делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Зазначається, що Росія цього року четвертий раз за 20-річну історію організації головує у БРІКС. Диктатор Володимир Путін вже прибув до Казані.
Російські державні ЗМІ активно висвітлюють захід і наголошують на тому, що візит низки лідерів великих держав свідчить про те, що Росія не перебуває в міжнародній ізоляції через вторгнення в Україну.
Хто візьме участь
За словами помічника Путіна Юрія Ушакова, на саміт приїдуть делегації з 36 країн, зокрема 22 глави держави, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Очікується участь у саміті лідерів Китаю, Індії, Південно-Африканської республіки, Єгипту, Туреччини, Ірану, а також глави Палестинської автономії Махмуда Аббаса.
Як пише РИА Новости, до Казані вже прибули президент Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр Індії Нарендра Моді та президент Південноафриканської республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса.
Хто відмовився брати участь у саміті
Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який також збирався приїхати до Казані, відмовився від поїздки в останній момент. Влада Бразилії повідомила, що 78-річний президент впав удома і пошкодив потилицю. Його стан не вимагав госпіталізації, але лікарі, як стверджується, рекомендували утриматися від далеких перельотів.
Президент Сербії Олександр Вучич також не візьме участь у саміті БРІКС через численні заплановані зустрічі.
Зазначається, що на 23 жовтня у президента Сербії заплановано зустріч із прем'єром Польщі Дональдом Туском. Також до нього приїдуть прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс, а згодом приїде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Що відомо про БРІКС
Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКС (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.
Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.
Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прийняв запрошення російського диктатора Володимира Путіна до Казані: в Міністерстві закордонних справ України заявили, що таке рішення "шкодить репутації ООН".
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