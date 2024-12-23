2019 року Трамп вже вимагав у Данії продати Гренландію, і ось знову.

Тоді данський премʼєр назвав саму ідею "абсурдом", Трамп образився і скасував візит до Данії. Ага, все що ви могли подумати про це — справедливо.

Зараз він знову про це говорить.

Навіть якби Данія і Європейський Союз загалом збиралися б відмовлятися від величезного ресурсного запасника й інструменту контролю над Арктикою.

Проблема тільки в тому, що зараз все ж не 19 століття, Гренландія цілком собі автономний регіон, має своє самоврядування і її фізично не можна просто так продати .

Острів вже багато років веде діалог з Копенгагеном про незалежність, а не про перехід під юрисдикцію США . Діалог, подібний до діалогу Данії з Фарерськими островами, які з 1948 року мають найширшу автономію у складі королівства.

Головна перепона незалежності банальна — Гренландія приблизно на 95% залежить від дотацій Данії і ЄС. Власне, останні інвестують в острів як інструмент впливу у майбутньому.

Ну, звісно, самі по собі подібні заяви — це наркоманія у чистому вигляді. Але куди вже то подіти. На наступні 4 роки треба знову звикати.

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Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

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