В Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів: ситуація в енергосистемі

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Водночас енергетики відновили частину обладнання на одному з магістральних енергооб’єктів у дніпровському регіоні, завдяки чому покращено надійність живлення однієї з областей.

"Учора було зафіксовано вимикання дією захисту двох високовольтних повітряних ліній в центральному та південному регіонах. Відключень споживачів не було, лінії в роботі. Також сьогодні вранці дією захисту вимикалась інша лінія в центральному регіоні. Знеструмлення споживачів не було, лінія одразу повернулась в роботу", - розповіли в Укренерго.

Як уточнила пресслужба Міненерго, в Одеській області завершено ремонт мереж, які були пошкоджені внаслідок ворожої ракетно-дронової атаки. Усіх абоненти вже зі світлом. Нових пошкоджень мереж після чергового нічного обстрілу немає.

Генерація

Наразі генерація повністю покриває потреби споживачів.

"Для збалансування енергосистеми обмежувалося виробництво вітрових та сонячних електростанцій в денні години з 12:00 до 14:30. Максимальна потужність, яка обмежувалася, в окремі години склала 352 МВт", - повідомили в компанії.

Імпорт та експорт

На вівторок заплановано імпорт електроенергії зі Словаччини загальним обсягом 42 МВт-год із максимальною потужністю в окремі години до 28 МВт.

"Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 5167 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 432 МВт", - додали в Укренерго.