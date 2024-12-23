"Це несправедливо": Рютте заявив, що просив Зеленського припинити критикувати Шольца

Про це він розповів в інтервʼю ЗМІ Німеччини, передає ntv.

"Я часто говорив Зеленському припинити критикувати Олафа Шольца, тому що я думаю, що це несправедливо. Те, що Шольц зробив для України, вражає. Він допоміг забезпечити, щоб Німеччина була другою після США у військовій підтримці України. Це заслуга, за яку Київ також може бути вдячний", - сказав Рютте.

Водночас генсек Північноатлантичного альянсу дав зрозуміти, що постачав би Україні ракети Taurus, на відміну від Шольца, та не запроваджував би жодних обмежень на використання зброї.

"Загалом ми знаємо, що такі можливості дуже важливі для України", - додав він.