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"Це несправедливо": Рютте заявив, що просив Зеленського припинити критикувати Шольца

Дар'я Куркіна
23 грудня, 2024 понедiлок
12:44
Світ Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає критику президента Володимира Зеленського в бік німецького канцлера Олафа Шольца "невиправданою" і "несправедливою"

Зміст

Про це він розповів в інтервʼю ЗМІ Німеччини, передає ntv.

"Я часто говорив Зеленському припинити критикувати Олафа Шольца, тому що я думаю, що це несправедливо. Те, що Шольц зробив для України, вражає. Він допоміг забезпечити, щоб Німеччина була другою після США у військовій підтримці України. Це заслуга, за яку Київ також може бути вдячний", - сказав Рютте.

Водночас генсек Північноатлантичного альянсу дав зрозуміти, що постачав би Україні ракети Taurus, на відміну від Шольца, та не запроваджував би жодних обмежень на використання зброї.

"Загалом ми знаємо, що такі можливості дуже важливі для України", - додав він.

  • Пресслужба уряду Німеччини 15 листопада повідомила, що Шольц і Путін провели перші переговори за два роки. Канцлер ФРН закликав російського диктатора вивести війська з України. Президент України Володимир Зеленський відреагував на дзвінок канцлера ФРН Олафа Шольца російському диктатору Володимирові Путіну. На його думку, такі розмови не мають сенсу.
  • 14 грудня Олаф Шольц під час засідання партії СДПН у Потсдамі висловив підтримку Україні та закликав до мирного врегулювання конфлікту, однак заявив, що до передачі Taurus не готовий.

 

Теги:
Новини
Україна
Президент України
Німеччина
Володимир Зеленський
НАТО
допомога Україні
зброя для України
Олаф Шольц
Марк Рютте
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