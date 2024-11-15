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Оновлено

Зеленський відреагував на дзвінок Шольца Путіну: "Просто багато слів"

Юлія Юліна
15 листопада, 2024 п'ятниця
19:16
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дзвінок канцлера ФРН Олафа Шольца російському диктатору Володимирові Путіну. На його думку, такі розмови не мають сенсу

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Про це він сказав у вечірньому зверненні 15 листопада.

"Дзвінок Олафа, на мою думку, – це скринька Пандори. Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів", - висловився Зеленський.

На його переконання, Путіну вкрай важливо послабити ізоляцію РФ, тому він готовий до будь-яких перемовин. Однак жодні переговори протягом десятиліть не давали ніяких результатів і не дадуть зараз.

"Це давало можливість Росії нічого не змінювати у своїй політиці, нічого не робити по суті, і якраз це і призвело до цієї війни", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна не погодиться на "Мінськ-3", адже людям потрібен реальний мир.

Таку ж думку озвучили й у МЗС України.

Так, речник Міністерства зовнішніх справ України Георгій Тихий заявив, що "розмови з російським диктатором не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру".

"Довгі розмови – це ресурс, яким Путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів. Зараз розмови лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції", - сказав дипломат.

Він наголосив, що потрібні конкретні сильні дії, які примусять Путіна до миру, адже вмовляння й умиротворення він розцінює як ознаку слабкості та використовує у своїх цілях.

Теги:
Новини
Україна
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Олаф Шольц
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