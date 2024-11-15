Шольц та Путін провели перші переговори за два роки, - ЗМІ
У п'ятницю, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу за два роки телефонну розмову
Про це інформує Süddeutsche Zeitung.
"Канцлер Німеччини Олаф Шольц виконав свою обіцянку і після майже дворічної перерви знову поговорив телефоном з російським лідером Володимиром Путіним", - зазначили у виданні.
Шольц неодноразово заявляв про готовність говорити з Путіним, аби знайти шляхи для завершення війни РФ в Україні. Аналогічні заяви про бажання Путіна говорити з Шольцом звучали й у Кремлі. Деталі розмови поки не розголошуються.
Попередня телефонна розмова між лідерами відбулася 2 грудня 2022 року.
Як зазначили у Bloomberg, ця розмова відбулась у критичний для України час, коли країна готується до третьої зими під загрозою нападу з боку Росії, а значна частина енергетичної інфраструктури країни пошкоджена або зруйнована.
Читайте також: Путін зводить нову Берлінську стіну
"Невизначеність щодо підтримки з боку західних союзників також зростає напередодні повернення Дональда Трампа до Білого дому наступного року. Німеччина є другим найбільшим прихильником України після США і пообіцяла надати мільярди євро додаткової допомоги", - йдеться у повідомленні.
- Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий відновити перемовини з очільником Кремля Володимиром Путіним уже найближчим часом.
- Натомість кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у випадку його обрання на посаду висуне російському диктатору Володимиру Путіну ультиматум щодо війни, а в разі незгоди надасть Україні ракети Taurus.
- Актуальне
- Важливе