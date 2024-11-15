Шольц та Путін провели перші переговори за два роки, - ЗМІ

Про це інформує Süddeutsche Zeitung.

"Канцлер Німеччини Олаф Шольц виконав свою обіцянку і після майже дворічної перерви знову поговорив телефоном з російським лідером Володимиром Путіним", - зазначили у виданні.

Шольц неодноразово заявляв про готовність говорити з Путіним, аби знайти шляхи для завершення війни РФ в Україні. Аналогічні заяви про бажання Путіна говорити з Шольцом звучали й у Кремлі. Деталі розмови поки не розголошуються.

Попередня телефонна розмова між лідерами відбулася 2 грудня 2022 року.

Як зазначили у Bloomberg, ця розмова відбулась у критичний для України час, коли країна готується до третьої зими під загрозою нападу з боку Росії, а значна частина енергетичної інфраструктури країни пошкоджена або зруйнована.

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"Невизначеність щодо підтримки з боку західних союзників також зростає напередодні повернення Дональда Трампа до Білого дому наступного року. Німеччина є другим найбільшим прихильником України після США і пообіцяла надати мільярди євро додаткової допомоги", - йдеться у повідомленні.