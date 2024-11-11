Шольц заявив, що готовий незабаром відновити перемовини з Путіним, але не робитиме це сам

Про це німецький канцлер розповів в інтерв’ю телеканалу ARD, пише Tagesschau.

"Так, я вирішив поговорити з російським президентом у відповідний час… Але я відповідальний політик, я не роблю цього самостійно", – сказав Шольц.

На запитання, коли відбудеться цей діалог, Шольц запевнив, що це станеться скоро.

За його словами, розмова з Путіним потребує залучення багатьох контактів, а також проведення переговорів з багатьма іншими політиками. Також Шольц наголосив, що це потрібно обговорити з Україною.

Варто зазначити, що заява Шольца пролунала на тлі повідомлень про телефонну розмову між Путіним та новообраним президентом США Дональдом Трампом.