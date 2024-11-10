WP: Трамп розмовляв телефоном з Путіним, говорили про війну в Україні

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

Зазначається, що під час розмови Трамп порадив Путіну не ескалувати війну в Україні і нагадав йому про значну військову присутність Вашингтона в Європі.

Як повідомляє джерело, Трамп висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити "якнайшвидше вирішення війни в Україні".

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"Уряд України був поінформований про дзвінок Путіна і не заперечував проти того, щоб розмова відбулася, розповіли двоє людей, знайомих з цим питанням. За словами співрозмовників, українські чиновники давно розуміли, що Трамп буде взаємодіяти з Путіним щодо дипломатичного вирішення ситуації в Україні", - йдеться у повідомленні.

У приватних розмовах під час президентської кампанії, як зазначає The Washington Post, Трамп давав зрозуміти, що підтримає угоду, за якою Росія залишить за собою частину захоплених територій.