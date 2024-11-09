WSJ: Білий дім намагається передати Україні якомога більше з невитрачених понад $7 млрд допомоги до вступу Трампа на посаду президента

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на слова офіційних осіб з адміністрації президента США.

Білий дім, який намагається відправити в Україну військового обладнання на мільярди доларів до відходу з посади президента США Джо Байдена, стикається з серйозними матеріально-технічними перешкодами та викликає занепокоєння, що ці передачі вичерпають і без того розширені запаси в США.

Зазначається, що понад $7 млрд, які дозволяють Пентагону передавати Україні зброю та боєприпаси зі своїх запасів, залишаються невитраченими, а також понад $2 млрд для фінансування довгострокових контрактів на обладнання для Києва.

Трамп пообіцяв припинити війну в Україні ще до вступу на посаду. Хоча новообраний президент не озвучив плану, як це зробити, представники адміністрації Байдена побоюються, що нова адміністрація скоротить постачання зброї в Україну, щоб схилити Київ і Москву до переговорів.

WSJ пише, що надаючи якомога більше військової допомоги Києву до січня, представники адміністрації Байдена сподіваються дати Україні сильнішу позицію на переговорах і зміцнити її оборону.

За словами представника Пентагону, перед виборами адміністрація мала на меті доставити решту допомоги Україні до квітня. Цей графік набув нової терміновості після виборів.

У відповідь на посилення російських безпілотних і ракетних атак Пентагон надсилає в Україну понад 500 ракет для системи ППО Patriot і національної вдосконаленої зенітно-ракетної системи (NASAMS). Ці поставки повинні задовольнити потреби протиповітряної оборони України до кінця цього року, сказав один американський чиновник.