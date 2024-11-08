Трамп поспілкувався з європейськими лідерами стосовно того, як підштовхувати Україну до поступок Путіну, - Bloomberg
Дональд Трамп розпочав серію телефонних розмов з європейськими лідерами, щонайменше одна з яких стосувалась стратегії майбутніх переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами високопоставленого чиновника, одна з розмов уже зосередилася на необхідності балансувати між підтримкою України та вимогами Росії.
Під час розмови Трамп дав зрозуміти, що він усвідомлює, що не може просто підштовхувати Україну до поступок Путіну, не отримуючи нічого натомість.
На саміті в Будапешті прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона також вести діалог із Путіним, застерігаючи, що інакше Європейський Союз ризикує бути відсторонений від обговорення майбутнього України.
Орбан також підкреслив, що питання стосовно того, чи нададуть США та ЄС останній пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, залишається "відкритим".
Крім того, угорський лідер наголосив, що Європа не в змозі самостійно фінансувати те, що він визначив як "програну" війну, і висловив сумніви в тому, що США продовжить підтримку України.
- У Будапешті на саміті Європейської політичної спільноти лідери 40 країн закликали Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах США, зберегти підтримку України, уникати торгівельних воєн та не порушувати світовий порядок.
- Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що війна в Україні може "легко закінчитися", якщо адміністрація Дональда Трампа, який переміг на виборах у США, застосує підхід з метою вирішення ситуації.
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