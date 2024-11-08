Трамп поспілкувався з європейськими лідерами стосовно того, як підштовхувати Україну до поступок Путіну, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами високопоставленого чиновника, одна з розмов уже зосередилася на необхідності балансувати між підтримкою України та вимогами Росії.

Під час розмови Трамп дав зрозуміти, що він усвідомлює, що не може просто підштовхувати Україну до поступок Путіну, не отримуючи нічого натомість.

На саміті в Будапешті прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона також вести діалог із Путіним, застерігаючи, що інакше Європейський Союз ризикує бути відсторонений від обговорення майбутнього України.

Орбан також підкреслив, що питання стосовно того, чи нададуть США та ЄС останній пакет допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, залишається "відкритим".

Крім того, угорський лідер наголосив, що Європа не в змозі самостійно фінансувати те, що він визначив як "програну" війну, і висловив сумніви в тому, що США продовжить підтримку України.