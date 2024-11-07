На саміті Європейської політичної спільноти лідери понад 40 країн закликали Трампа зберегти підтримку України
У Будапешті на саміті Європейської політичної спільноти лідери 40 країн закликали Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах США, зберегти підтримку України, уникати торговельних воєн та не порушувати світовий порядок
Про це повідомляє Reuters.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен обʼєднатися, адже, як вона зазначила, жодна європейська держава не зможе самостійно впоратися з майбутніми викликами.
"У наших інтересах, щоб автократи цього світу отримали дуже чіткий сигнал про те, що це не право сили, а верховенство закону", - заявила фон дер Ляєн у контексті України.
Французький президент Емманюель Макрон наголосив, що Європа "повинна мати можливість захищати себе".
"Ми не можемо назавжди делегувати нашу безпеку американцям. Наша роль полягає не в тому, щоб коментувати вибори Трампа і говорити, добре це чи ні. Питання в тому, чи готові ми відстоювати інтереси європейців", - сказав він.
Reuters зазначає, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан, країна якого зараз головує в ЄС, підтримав майбутнє президентство Трампа та є одним із небагатьох союзників республіканця у Європі.
Натомість інші лідери на саміті відкрито висловили своє занепокоєння стосовно майбутнього президентства Трампа.
Премʼєр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що стурбований можливістю торгівельної війни.
Також на тлі розпаду коаліції у ФРН глава Європарламенту Роберта Мацола підкреслила, що "Європа не сильна без сильної Німеччини".
- Також на саміті виступив президент України Володимир Зеленський 7 листопада. Він наголосив, що піти на "поступки" з Росією є "самогубством для всієї Європи".
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