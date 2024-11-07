Зеленський прибув до Угорщини на саміт Європейської політичної спільноти
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 7 листопада, прибув із візитом до Угорщини на саміт Європейської політичної спільноти
Про це повідомляє угорське видання telex.
Зазначається, що світові лідери один за одним прибувають на саміт Європейського політичного співтовариства, зокрема серед них український лідер Володимир Зеленський. Наразі до Будапешта запрошені глави держав і урядів 47 європейських країн.
Зауважимо, що це перший візит Володимира Зеленського до Угорщини з початку повномасштабного вторгнення.
- Напередодні Зеленський анонсував свій візит на саміт у Будапешт. Він заявив, що відвідає країну на запрошення прем'єра Орбана.
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