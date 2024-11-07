Зеленський прибув до Угорщини на саміт Європейської політичної спільноти

Про це повідомляє угорське видання telex.

Зазначається, що світові лідери один за одним прибувають на саміт Європейського політичного співтовариства, зокрема серед них український лідер Володимир Зеленський. Наразі до Будапешта запрошені глави держав і урядів 47 європейських країн.

Зауважимо, що це перший візит Володимира Зеленського до Угорщини з початку повномасштабного вторгнення.