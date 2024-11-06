"На запрошення Орбана": Зеленський 7 листопада вирушить в Угорщину

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за 6 листопада.

За словами Зеленського, завтра він відвідає саміт Європейської політичної спільноти, який пройде у столиці Угорщини (Будапешті).

"На запрошення прем’єр-міністра головуючої у Європейській раді - Угорщини - Віктора Орбана і президента Європейської ради Шарля Мішеля. Це вже п’ятий саміт у тому форматі. Перший був у Чехії, другий – у Молдові, потім в Іспанії, Великій Британії. Тепер – Угорщина. Я дякую за запрошення. І ми будемо обговорювати безпекові виклики у Європі, а також нові можливості для всіх партнерів. Буде низка зустрічей, низка домовленостей із європейськими лідерами", - заявив президент України.