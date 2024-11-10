Пєсков про Трампа: сприймає усе через ділові угоди й при цьому непередбачуваний
Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що обраний президент США Дональд Трамп є непередбачуваним у своїх кроках, але він відрізняється від чинної влади країни тим, що не говорить про поразку Росії
Про це він сказав у коментарі телеканалу "Росія".
На запитання, чи дадуть Трампу зараз налагоджувати відносини з Росією, Пєсков заявив, що Кремль може тільки спостерігати за тим, що буде, і "слідувати плану, щоб досягти власних цілей".
"Трамп під час своєї передвиборчої кампанії говорив, що він все сприймає через угоди й він може зробити угоду, яка виведе усіх до миру. Принаймні він говорить про мир. Він не говорить про конфронтацію, про бажання завдати стратегічної поразки Росії, і це його вигідно відрізняє від чинної адміністрації США. Що буде далі - важко сказати", - додав речник Кремля.
Читайте також: МЗС РФ: Росія розгляне пропозиції Трампа щодо України, але за двох умов
За його словами, президентські вибори у США навряд можуть вплинути на майбутнє світу. Водночас Пєсков назвав Трампа менш передбачуваним за його опонентів-демократів Джо Байдена чи Камалу Гарріс.
"І поки не зрозуміло, наскільки він буде дотримуватися тих заяв, які він робив у ході передвиборчої кампанії", - підкреслив прессекретар російського президента.
- Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков озвучив дві попередні умови для розгляду країною-агресоркою ідей адміністрації Дональда Трампа відносно врегулювання військового конфлікту РФ з Україною.
- Актуальне
- Важливе