Йдеться про відмову Заходу від подальшого надання Києву "усіх видів допомоги" та уникнення "стратегічної поразки" Москви. Таку заяву заступника Сергія Лаврова у суботу, 9 листопада 2024 року, розповсюдила російська пропагандистська агенція "Інтерфакс".

"Якщо з американського боку будуть якісь сигнали про те, що у них є ідеї, як рухатися далі в площині врегулювання, а не в площині подальшого накачування київського режиму всіма видами допомоги в очікуванні, що зрештою це приведе все до того ж стратегічної поразки Москви, то ми безперечно зробимо максимум для того, щоб це проаналізувати та виробити відповідь", - заявив Рябов.

"Київським режимом" влада РФ, нагадаємо, називає усю українську владу після перемоги 2024 року Революції Гідності. Ті події оцінюються Кремлем та особисто Путіним як "державний переворот".

При цьому Рябков наголосив, що Росія оцінюватиме не "декларації, заяви, обіцянки, сигнали", а безпосередні дії нового американського уряду, який буде сформовано після офіційного вступу обраного президентом США Дональда Трампа на цю посаду після інавгурації 20 січня 2025 року.

"З американського боку вони надходять різними лініями і на всіх рівнях, і це все фіксується. Але потрібні дії, і оцінки нами будуть даватися за конкретними справами майбутньої адміністрації", - зазначив заступник глави МЗС РФ.

Окрім того, як наголосив Рябков, "простого вирішення цієї проблеми чи цих проблем, пов'язаних із тим, що відбувається в Україні та навколо неї, бути не може".