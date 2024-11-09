"Трамп дуже хоче отримати Нобелівську премію миру": політик Рибачук про ініціативи новообраного президента США завершити війну в Україні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ми ж бачимо, що вже пройшло 24 години після оголошення результатів виборів у США і тема про завершення війни від Трампа відійшла на задній план. Всі розуміють, що потрібно ретельно готуватись до цих переговорів. Нам ще невідома команда, яка буде оточувати Дональда Трампа. Насправді перед Трампом стоїть величезний виклик. Він же ж напевно й сам повірив в те, що може взяти миттєво вирішити війну в Україні. Багато людей говорять, що в нього є мрія отримати Нобелівську премію миру. Тому, я вважаю, що російсько-українська війна для нього є величезною проблемою і він над нею буде працювати. Однак, очевидно, що повного злиття України не буде", - пояснив Рибачук.



Політик наголосив, що Україна має готуватись і ефективно працювати на дипломатичному рівні до інавгурації Дональда Трампа, щоб наполягати на власних умовах завершення війни.



"Зараз є два сценарії пропозицій від Трампа. Один із них, це коли потрібно досягти компромісу з обох сторін. Це означає, що РФ має піти на серйозні поступки. Якщо ні, то Україна може отримати максимальну військову підтримку. В цій ситуації багато чого залежить від того, хто буде радниками Трампа. Однак, варто розуміти, що до 20 січня ніякого дива не буде. Нам же за цей час потрібно максимально ефективно попрацювати", - додав він.

У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.

Світові лідери 6 листопада привітали кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після перемоги Трампа заявив, що Київ співпрацюватиме з Вашингтоном для зміцнення "стратегічного партнерства".

Президент США Джо Байден зателефонував і привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах.

Камала Гарріс у своєму зверненні до американців після поразки запевнила, що Трампу передадуть владу мирним шляхом.