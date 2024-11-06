Президент Сальвадора завчасно привітав Трампа з перемогою на виборах
Президент Сальвадора Наїб Букеле вранці 6 листопада привітав кандидата Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах. Натомість офіційні результати все ще не були оприлюднені
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Про це він написав у Х.
"Вітаємо обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Нехай Бог благословляє і веде вас", - написав він.
- У Сполучених Штатах Америки відбуваються президентські вибори. Громадяни обирають лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США стане Камала Гарріс або Дональд Трамп.
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