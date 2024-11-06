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Президент Сальвадора завчасно привітав Трампа з перемогою на виборах

Катерина Єсікова
6 листопада, 2024 середа
09:06
Світ Наїб Букеле і Дональд Трамп

Президент Сальвадора Наїб Букеле вранці 6 листопада привітав кандидата Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах. Натомість офіційні результати все ще не були оприлюднені

Зміст

Про це він написав у Х.

"Вітаємо обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Нехай Бог благословляє і веде вас", - написав він.

  • У Сполучених Штатах Америки відбуваються президентські вибори. Громадяни обирають лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США стане Камала Гарріс або Дональд Трамп.
Теги:
Новини
політика
Дональд Трамп
вибори у США
США
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