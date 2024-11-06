Вибори в США: американці обирають 47-го президента. Текстовий онлайн

Еспресо веде текстовий онлайн американських виборів.

Від Республіканської партії кандидатом у президенти США є Дональд Трамп, який уже обіймав цю посаду у 2016-2021 роках. Докладніше про нього можна прочитати тут: "Засуджений злочинець" проти "прокурорки". Хто такий Дональд Трамп, що втретє змагається за пост президента США. Спецпроєкт "Вибори в США: український погляд"

Опонентка Трампа – представниця Демократичної партії Камала Гарріс, чинна віцепрезидентка США. Про неї читайте тут: Кандидатка в президенти, перемогу якій "передбачили" Сімпсони. Хто така Камала Гарріс. Спецпроєкт "Вибори в США: український погляд"

Попри те, що основний день виборів президента США – 5 листопада, багато американців уже проголосували достроково, зокрема й претендентка на цю посаду Камала Гарріс. А селище Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир уже оголосило перші результати президентських виборів. Про те, якою є виборча система США, читайте в цьому огляді: Змагаються двоє, обирає Колегія. Як американці голосують за президента й до чого тут штати-гойдалки. Спецпроєкт "Вибори в США: український погляд"

Боротьба за посаду глави держави в США цьогоріч буде особливо запеклою. Як показують численні опитування, американці приблизно порівну розділилися в підтримці кандидатів, а результат у ключових штатах коливається в межах статистичної похибки, тож може рухатися в будь-який бік. Похибка мінімальна. Хто веде у виборчих перегонах президента США та до чого готуватися Україні. Спецпроєкт Еспресо "Вибори в США: український погляд"

У США готуються також до потенційних заворушень у день виборів. Навколо Білого дому, Капітолію та резиденції Гарріс у Вашингтоні встановили нові захисні огорожі. Понад 20 штатів заявили про готовність у разі потреби надіслати до столиці війська нацгвардії. Крім того, спецслужби США попередили про можливе втручання Росії у виборчий процес. А понад 100 західних посадовців у відкритому листі закликали країни Європи підготуватися до будь-яких результатів цих виборів і не допустити угоди з РФ.