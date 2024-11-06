NYT: Трамп переміг у Джорджії.
Вибори в США: американці обирають 47-го президента. Текстовий онлайн
У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбуваються президентські вибори. Громадяни обирають лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США стане Камала Гарріс або Дональд Трамп
Еспресо веде текстовий онлайн американських виборів.
Від Республіканської партії кандидатом у президенти США є Дональд Трамп, який уже обіймав цю посаду у 2016-2021 роках. Докладніше про нього можна прочитати тут: "Засуджений злочинець" проти "прокурорки". Хто такий Дональд Трамп, що втретє змагається за пост президента США. Спецпроєкт "Вибори в США: український погляд"
Опонентка Трампа – представниця Демократичної партії Камала Гарріс, чинна віцепрезидентка США. Про неї читайте тут: Кандидатка в президенти, перемогу якій "передбачили" Сімпсони. Хто така Камала Гарріс. Спецпроєкт "Вибори в США: український погляд"
Попри те, що основний день виборів президента США – 5 листопада, багато американців уже проголосували достроково, зокрема й претендентка на цю посаду Камала Гарріс. А селище Діксвілл-Нотч у штаті Нью-Гемпшир уже оголосило перші результати президентських виборів. Про те, якою є виборча система США, читайте в цьому огляді: Змагаються двоє, обирає Колегія. Як американці голосують за президента й до чого тут штати-гойдалки. Спецпроєкт "Вибори в США: український погляд"
Боротьба за посаду глави держави в США цьогоріч буде особливо запеклою. Як показують численні опитування, американці приблизно порівну розділилися в підтримці кандидатів, а результат у ключових штатах коливається в межах статистичної похибки, тож може рухатися в будь-який бік. Похибка мінімальна. Хто веде у виборчих перегонах президента США та до чого готуватися Україні. Спецпроєкт Еспресо "Вибори в США: український погляд"
У США готуються також до потенційних заворушень у день виборів. Навколо Білого дому, Капітолію та резиденції Гарріс у Вашингтоні встановили нові захисні огорожі. Понад 20 штатів заявили про готовність у разі потреби надіслати до столиці війська нацгвардії. Крім того, спецслужби США попередили про можливе втручання Росії у виборчий процес. А понад 100 західних посадовців у відкритому листі закликали країни Європи підготуватися до будь-яких результатів цих виборів і не допустити угоди з РФ.
Спікера Джонсона переобрали до Палати представників США.
Зазначається, що спікер Джонсон обійшов республіканця Джошуа Моротта, який балотувався разом з ним в окрузі. Після підрахунку понад 90% голосів стало відомо, що Джонсон отримав 86%, Моротт – 14%. Це його п'ятий термін в Палаті представників.
Гарріс забрала другий округ штату Небраска. Це один пункт до прогнозу.
Рахунок 210:230 на користь Трампа!
Попередньо, 209:230 на користь Трампа!
NYT: Гарріс перемогла на Гаваях!
NYT оцінює ймовірність перемоги Трампа у 90%.
За даними NYT, Гарріс перемогла в штаті Вірджинія. Також демократка здобула в Нью-Мексико, пишуть ЗМІ.
Рахунок на цю мить 205:230 на користь Трампа!
У Сполучених Штатах разом з президентськими перегонами тривають вибори до Конгресу. За попередніми даними, Республіканська партія лідирує.
"Республіканці, які зараз мають меншість в Сенаті, сподіваються, що ці вибори принесуть їм контроль над цією палатою Конгресу США. Наразі демократи мають 51 голос в Сенаті, а республіканці - 49", - йдеться у повідомленні.
Зараз за виборниками 187:230 на користь Трампа!
За даними NYT, Трамп переміг в Північній Кароліні, а Камала Гарріс перемогла в Орегоні.
Північна Кароліна - це перший із семи "хитких" штатів.
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