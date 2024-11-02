"Засуджений злочинець" проти "прокурорки". Хто такий Дональд Трамп, що втретє змагається за пост президента США. Спецпроєкт "Вибори у США: український погляд"

Хто такий Дональд Трамп? Сім'я, дитинство, освіта

Дональду Трампу 78 років. Народився у Нью-Йорку у заможній родині власника будівельних компаній Фреда Трампа. Дідусь і бабуся з батькового боку були німецькими переселенцями. Дід накопичив капітал, коли керував ресторанами і пансіонатами в роки "золотої лихоманки". Батьки Дональда також замолоду розпочали кар'єру на ринку нерухомості.

01.08.1980 р. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Дональд Трамп, 33-річний золотий хлопець із нерухомості Нью-Йорка, Фото: Getty Images

Трамп має двох братів (обидва вже покійні) і двох сестер. Навчався у школі К'ю-Форест у Квінзі, штат Нью-Йорк. У 13 років батьки відправили сина до Нью-Йоркської військової академії, щоб спрямувати його енергію та самовпевненість у позитивне русло. Тут Дональд показав себе як здібний спортсмен та організатор – отримував нагороди в академії, грав у командах з футболу та у бейсбольній команді (деякий час був капітаном та отримав премію "Тренер").

Як розповідав сам Трамп, після закінчення військової академії він думав про вступ до кіношколи, але таки обрав нерухомість як прибутковіший бізнес. Два роки навчався у Фордгемському університеті, потім вступив до Вортонської школи бізнесу Пенсильванського університету. Закінчив Вортон зі ступенем бакалавра наук з економіки та спеціалізацією в галузі фінансів. На той час батькова компанія була лідером на ринку нерухомості, і Дональд почав працювати в батька.

Трамп був тричі одружений. З першою дружиною Іваною Зельничковою (письменниця і дизайнерка, колишня модель, родом із Чехії) прожили разом 15 років, від цього шлюбу в нього троє дітей. З другою Марлою Мейплз (американська акторка і продюсерка) були разом 6 років. у них є спільна дочка. У 2005 році Трамп одружився з Меланією Кнавс, фотомоделлю зі Словенії, яка молодша від нього на 24 роки. У них спільний син. Також у Трампа семеро внуків.

Дональд Трамп – завзятий гравець у гольф. Відомий під ім'ям The Donald – так його прозвали ЗМІ після того, як колишня дружина Івана Трамп в одному з інтерв'ю саме так до нього звернулася. Також він знаний завдяки своїй популярній фразі "Ви звільнені!" ("You're fired") з шоу "Кандидат". А ще його відрізняє своєрідна зачіска, яку він відмовлявся змінити упродовж всієї своєї кар'єри.

Робота у батьковому бізнесі та кар'єра підприємця

Закінчивши університет, Трамп зайнявся пріоритетним для його батька напрямом – орендою будинків для людей середнього класу у Брукліні, Квінсі та Стейтен-Айленді. У 1971 році переїхав на Мангеттен. Тут він побачив великі можливості для забудови й отримання високого прибутку завдяки архітектурному проєктуванню. Тоді ж став президентом заснованого його батьком бізнесу з нерухомості й перейменував його на The Trump Organization, розширивши діяльність на будівництво та ремонт хмарочосів, готелів, казино та полів для гольфу.

Трамп брався за дедалі амбіційніші проєкти, але у 1989 році через фінансову кризу у нього почалися труднощі, тому він не міг вчасно погашати взяті позики. Вклав 1 млрд доларів у будівництво свого третього казино "Трамп-Тадж-Махал", але борги і далі зростали, що призвело у 1991 році не тільки до банкрутства, пов'язаного з бізнесом, але поставило і його на межу особистого банкрутства. Тоді він передав 50% своєї частки власникам облігацій.

До 1994 року Трамп погасив велику частину особистого боргу в 900 млн доларів і суттєво зменшив боргові зобов'язання в бізнесі – близько 3,5 млрд доларів. Він був змушений відмовитися від авіакомпанії Trump Shuttle, однак йому вдалося зберегти спроєктований ним Трамп-тауер у Нью-Йорку та залишитися керівником трьох казино в Атлантик-Сіті.

У 1995-му Трамп об'єднав свої казино у відкриту акціонерну компанію Trump Hotels & Casino Resorts. Але компанія виявилася нерентабельною, і у 2004 році заявила про реструктуризацію. Невдовзі Трамп відмовився від посади генерального директора, але залишився головою ради директорів. У травні 2005 року компанія знову почала працювати, але вже під назвою Trump Entertainment Resorts Holdings. Через фінансову кризу 2008 року керівництво компанії подало позов про банкрутство, а Трамп вийшов з ради директорів. До слова, Трамп та його бізнес загалом брали участь у понад 4000 державних та федеральних судових процесах, включно з шістьма банкрутствами.

З кінця 1990-х Трамп працював над кількома проєктами, пов'язаними з будівництвом хмарочосів – готелів та офісних будівель. Попри певні труднощі, його бізнес у галузі нерухомості загалом був досить успішним. Він навіть ліцензував власне ім'я, під яким реалізовувалися різні проєкти. До речі, за даними Forbes, та частина імперії Трампа, якою насправді керують його діти, – найцінніша, і обійдеться щонайменше у 562 млн доларів.

Компанії, казино, медійний бізнес і не тільки. Чим володіє Дональд Трамп

У власності Трампа численні об'єкти нерухомості, у тому числі хмарочоси Trump World Tower, Trump Tower на П'ятій авеню, AXA Center, The trump Building на Уолл-Стріт на Мангеттені, 555 California Street у Сан-Франциско, міжнародний готель Трампа Лас-Вегас, міжнародний готель та вежа Трампа – Чикаго, міжнародний готель та вежа Трампа – Нью-Йорк. На стадії будівництва Trump Place, що після завершення стане найбільшою приватною забудовою Нью-Йорка. Трамп володіє також низкою казино, які об'єднані у Trump Entertainment Resorts, майданчиками для гольфу, загальна вартість яких 127 млн доларів, готелями в Америці та інших країнах світу.

Забудовник Дональд Трамп і його діти Ерік, Іванка та Дональд молодший на прес-конференції в готелі Trump International Hotel and Tower у Чикаго 24 вересня 2008 року, Фото: Getty Images

З-поміж бізнесів Трампа є й медійний. Компанія Miss Universe Organization, що належить йому, спільно з NBC проводять такі конкурси як Міс Всесвіт, Міс США та Miss Teen USA. У 2003 році Трамп заснував власне розважальне реаліті-шоу "Кандидат" на каналі NBC, де став виконавчим продюсером і ведучим. З 2003 по 2015 рік був продюсером і ведучим телевізійного реаліті-серіалу "Учень". Бізнес-імідж та роль в ньому зробили Трампа однією з найвідоміших особистостей США. Двічі був номінований на премію Emmy за комічні ролі самого себе у серіалах і фільмах.

Він також створив компанію мережевого маркетингу Trump Network, яка продає вітаміни без посередників. Завдяки цій компанії він має намір створити серйозну конкуренцію компанії Amway.

У 2015 році журнал Forbes оцінив статки Дональда Трампа у 4,1 млрд доларів, хоча сам бізнесмен називав великі цифри, пояснюючи розбіжність складністю визначення реальної ціни об'єктів нерухомості.

Після перемоги на президентських виборах у 2016 році Трамп повідомив, що не продаватиме бізнес, мовляв, такий продаж не буде можливим. Натомість він вирішив підписати угоду про сліпий траст, що позбавить його впливу на рішення, які ухвалюють щодо його бізнесу.

Кримінал та секс-скандали. Що "шиють" експрезиденту та кандидату в президенти США

Проти Дональда Трампа порушено низку кримінальних проваджень щодо сексуального насильства, наклепів, фінансового шахрайства, втручання у президентські вибори та неналежного зберігання секретних документів. Трамп став першим колишнім президентом, якого визнали винним у скоєнні злочину.

Отож, одна з порушених справ стосується спроб Трампа скасувати результати виборів 2020 року. Проти нього висунуто чотири основні звинувачення: змова з метою обману США, перешкоджання офіційному процесу, спроба перешкодити і змова проти прав виборців. Ця справа пов'язана із зусиллями Трампа змінити результати виборів, включаючи тиск на державних посадовців у таких штатах як Джорджія, де він вимагав "знайти" достатньо голосів для перемоги над Джо Байденом.

Крім федеральної справи, Трамп також звинувачений у Джорджії разом з 18 іншими особами за порушення закону про організовану злочинність, де йому закидають створення фальшивих виборчих сертифікатів та тиск на виборчі комісії. Судові розгляди тривають, оскільки Трамп своєї вини не визнає, а його захисники заявляють про політичне переслідування.

У червні 2023-го політику висунули нові звинувачення у неналежному поводженні з секретними документами, які містили матеріали, що становлять загрозу національній безпеці. Ця справа вважалася найнебезпечнішою з усіх юридичних загроз колишньому президентові, та в липні 2024-го суд штату Флорида припинив це провадження. Окружна суддя ухвалила, що спеціальний прокурор Джек Сміт був незаконно призначений на посаду і не мав повноважень керувати розслідуванням.

Восени 2023 року суд Нью-Йорка зобов'язав Трампа у справі про шахрайство сплатити 5 тисяч доларів за те, що експрезидент не дотримався наказу щодо неприйнятності публічного обговорення співробітників суду, та оприлюднив інформацію про нібито близькість помічниці суду й одного із сенаторів-демократів. Крім накладення штрафу, суддя пригрозив Трампу застосуванням вищих штрафів, покаранням за неповагу до суду та можливим ув'язненням у разі подальших порушень наказів суду.

Щодо сексуальних скандалів, у березні 2023 року Трампу висунули звинувачення за те, що той платив порноакторці Стормі Деніелс за мовчання. В основі справи були платежі Трампа адвокату Майклу Коену, зроблені у 2016 році, що були оформлені як оплата юридичних послуг, але насправді вони покривали витрати Коена на платіж за мовчання жінці, з якою Трамп зустрічався ще у 2006 році. Таким чином, щоб не бути дискредитованим, Трамп намагався заплатити Стормі Деніелс 130 тисяч доларів, аби вона мовчала. У травні 2024-го його визнали винним у справі.

У тому ж 2016-му під час передвиборчих перегонів спалахнув ще один сексуальний скандал. Газета Washington Post оприлюднила відеозапис 2005 року, на якому Дональд Трамп вихвалявся, що може без дозволу мацати красивих жінок в інтимні місця, бо він – зірка. Через кілька годин Трамп виклав відео з вибаченням. Після цього близько десятка жінок звинуватили політика у домаганнях протягом останніх декількох десятиліть.

У червні 2019 року американська письменниця та журналістка Джин Керрол повідомила, що в середині 90-х Трамп її зґвалтував. Сам Трамп ці звинувачення відкидає і назвав її історію вигадкою. У травні 2023 року суд США таки визнав експрезидента винним у справі про спробу зґвалтування письменниці, тож Трамп має виплатити жінці близько 2 млн доларів. Сам політик вердикт присяжних у позові про наклеп оскаржує.

"Я буду найбільшим президентом, будь-коли створеним Богом". Прихід Трампа у політику

Політичний бекграунд Трампа не настільки потужний як його бізнес-кар'єра. Перша його дотичність до політики відбулася у 2000 році, коли Трамп узяв участь у праймеріз від партії Реформ.

Через 15 років він таки вирішив зірвати великий куш і оголосив про намір балотуватися у президенти Сполучених Штатів. У січні 2015-го на зборах членів Республіканської партії в Айові Дональд Трамп заявив, що думає над тим, аби висунути свою кандидатуру на майбутніх президентських виборах-2016. Вже через пів року, 16 червня у своїй штаб-квартирі у "Трамп-тауер" на Мангеттені він офіційно оголосив про намір стати кандидатом у президенти від республіканців, при цьому додавши: "Я буду найбільшим президентом, будь-коли створеним Богом". Основним гаслом виборчої кампанії Трамп зробив заклик "Зробимо Америку знову великою" (Make America Great Again).

Дональд описував себе як консервативного, особливо у соціальних і релігійних питаннях. У своїй кампанії акцентував на американському патріотизмі, що зневажався через політкоректність і медіаупередженість. У промовах звертав увагу на внутрішні проблеми як-от нелегальна імміграція, офшори американських робочих місць, національний борг США та Ісламський тероризм.

Президентські перегони Трампа отримали безпрецедентну кількість уваги від ЗМІ через його відомість. Після їх старту, уже на початку липня він лідирував серед республіканських кандидатів на пост президента. Люди були переконані, що Трамп говорить те, у що сам вірить, а не те, що хочуть почути інші.

До речі, під час передвиборчих перегонів Трамп заявив, що якщо його кандидатуру на виборах Республіканська партія не підтримає, він готовий висунути себе на пост глави держави як незалежний кандидат. Партійний з'їзд республіканців у липні 2016-го затвердив Дональда Трампа офіційним кандидатом у президенти США. У листопаді він виграв вибори, обійшовши кандидатку від Демократичної партії Гілларі Клінтон, та став 45-м президентом Сполучених Штатів, а також найстаршим в історії президентом на час вступу на посаду.

Трамп-президент неодноразово стикався зі звинуваченнями у перешкоджанні правосуддю та використанні своєї посади для власних політичних цілей. Зокрема Дональд та його передвиборчий штаб потрапили у фокус розслідування спеціального прокурора Роберта Маллера у 2017-19 роках. Тоді виявили, що Трамп разом з підлеглими заохочували російське втручання у вибори 2016-го, але свідомої змови з урядом РФ не довели.

Ще один інцидент був у 2019 році, коли Трампа звинуватили у використанні своїх президентських повноважень для тиску на Україну, щоб домогтися відкриття кримінального провадження, яке могло б зашкодити політичному опоненту Трампа Джо Байдену. Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі 25 вересня зробила офіційну заяву про ініціювання процедури імпічменту президента США Дональда Трампа, однак він залишився на посаді завдяки підтримці у Сенаті, хоча й втратив там частину республіканської підтримки.

Трамп був кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2020 року, балотуючись на другий термін, але програв вибори кандидату від Демократичної партії Джо Байдену. Відмовився визнати свою поразку і зробив низку спроб змінити результати виборів, попри відсутність доказів масових виборчих фальсифікацій. Серед іншого, 6 січня 2021 року, в день офіційної сертифікації результатів виборів Конгресом, Трамп закликав своїх прихильників організувати марш на Капітолій. Того ж дня група прибічників Трампа організувала насильницький штурм Капітолія, через що конгресмени були змушені тимчасово евакуюватися, п'ятеро людей – поліціянти та протестувальники загинули.

За роль Трампа у розпалюванні заколоту 13 січня Палата представників ухвалила рішення про імпічмент. За результатами голосування його знову виправдали, однак Трамп запам'ятався тим, що став єдиним в історії США президентом, якому оголосили імпічмент двічі. Перебував на посту до 20 січня 2021 року.

А 15 листопада 2022 року Дональд Трамп заявив про висунення своєї кандидатури на президентських виборах-2024.

Друга спроба перемогти вдруге. Як Трамп веде перегони й що каже про Україну

Тоді, оголошуючи про своє балотування на пост президента Америки, Дональд Трамп сказав: "Щоб знову зробити Америку великою та славною, сьогодні ввечері я висуваю свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів".

У межах проведення передвиборчої кампанії політик представив виборцям свою політичну програму дій під назвою Адженда 47, яка пов'язана з тим, що у разі перемоги Трамп стане 47-м президентом США. Загалом програма Республіканської партії у разі перемоги їхнього кандидата на виборах присвячена "чоловікам і жінкам Америки, про яких забули" і передбачає надання пріоритету інтересам США та "повернення до здорового глузду". Йдеться про фокус на багатьох темах, таких як імміграція, інфляція, зміни в системі освіти та розбудова армії тощо.

Слід згадати, що під час цих передвиборчих перегонів на Трампа було скоєно два замахи. Перший інцидент стався під час мітингу у Пенсильванії 13 липня 2024 року, коли Трамп отримав поранення у вухо. Стрілянина пролунала під час виступу політика з трибун. Повідомляли, що під час інциденту було вбито учасника мітингу, стрілець також загинув. Інший трафунок відбувся 5 вересня – працівники секретної служби помітили людину зі зброєю поряд з гольф-клубом Трампа та відкрили вогонь. Згодом підозрюваного було затримано, ФБР почало розслідувати ймовірну спробу замаху на Трампа.

28 січня 2023 року відбулися перші передвиборчі мітинги Трампа у Нью-Гемпширі та Південній Кароліні. У березні, відповідаючи на запитання Такера Карлсона, задані декільком кандидатам у президенти від республіканців, Дональд Трамп заявив, що військові дії в Україні набагато важливіші для Європи, ніж для США. Мовляв, якби він був у Білому домі, то Росія не напала б на Україну. Водночас підтримку Сполученими Штатами України він назвав марною витратою ресурсів, підкресливши, що необхідно приділяти більше уваги внутрішнім проблемам.

У травні 2024 року Трамп заявив, що у разі своєї перемоги на виборах скористається своїми відносинами з президентом РФ, щоб звільнити репортера WSJ Евана Гершковича з російської в'язниці. Як він стверджував, глава РФ зробить це для нього та ні для кого іншого. Тоді ці слова Трампа передвиборчий штаб Байдена висміяв. До речі, журналіста звільнили з полону у серпні 2024-го.

Через кілька днів після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Дональд Трамп засудив вторгнення РФ, заявивши, що Путін скористався слабкістю Байдена, щоб атакувати Україну, та пов'язав російське вторгнення з президентськими виборами в США 2020 року. Однак у серпні 2022-го Трамп заявив, що Україні варто відмовитися від Криму та НАТО, щоб уникнути війни.

Свою лінію він продовжив влітку 2023 року, коли висловив думку, що Україні можливо доведеться пожертвувати частину території, щоб зупинити війну. У вересні 2024 року, після візиту президента Зеленського до Америки, Трамп негативно висловився про Україну, транслюючи неправдиву інформацію й тези російської пропаганди, серед іншого те, що "України вже фактично не існує, оскільки її майже повністю зруйновано", "внаслідок конфлікту загинули мільйони й мільйони людей". Він заявив, що "будь-яка угода з РФ, навіть погана, краща за її відсутність", і звинуватив Зеленського у небажанні досягати компромісу.

А у жовтні 2024-го Трамп звинуватив Володимира Зеленського у початку війни та заявив, що Україна вже зазнала поразки, і що США потрібно "вийти" з війни в Україні в разі його перемоги. Він переконаний, що Зеленський мав запобігти початку війни усіма можливими способами.

Як зауважувало BBC, Трамп повторює старі тези про воєнну міць Росії та те, як вона "перемогла Німеччину і Наполеона", а також те, що у порівнянні з Росією Україна – маленька країна, де на війну з росіянами відправляють або дуже літніх, або дуже юних чоловіків.

На думку Трампа, у війні винен Байден, бо розмовами про потенційне членство України в НАТО спровокував Росію напасти на Україну. Припускаємо, що на запрошення на членство в Північноатлантичному Альянсі Києву навряд чи варто сподіватися у разі обрання Трампа президентом.

Політик наполягає, що зможе завершити російську війну проти України за 24 години. Каже, що все просто, оскільки він особисто знайомий як з президентом Зеленським, так і з Путіним, тому планує посадити їх за стіл переговорів. Натомість у разі відмови однієї зі сторін погрожує наслідками. Швидше за все, для України це натяк на скасування військової допомоги.

Видання зазначає, що критики Трампа з-поміж республіканського табору, як-от колишній радник з нацбезпеки Джон Болтон, остерігаються, що примус до переговорів означатиме капітуляцію України на умовах РФ.

Водночас колишній держсекретар адміністрації Трампа Майк Помпео змалював зовсім іншу, ідеальну для України картину, де є місце і скасуванню обмежень в отриманні та застосуванні зброї, і лендлізу на 500 млрд доларів, і навіть членству в НАТО. Та поки ми не знаємо, чи сам Трамп на це погоджується.

Довідково: "Вибори у США: Українській погляд" - спецпроєкт Еспресо про те, які настрої в американських виборців, що говорять про Україну кандидати та як результати виборів за океаном вплинуть на нас з вами.