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Більшість американців у шоці від результатів виборів, - речник Українського конгресового комітету Америки

Оксана Ліховід
6 листопада, 2024 середа
12:24
Світ Дональд Трамп

Речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський зазначив, що Трамп отримав велику кількість голосів в містах, які зазвичай голосували за демократів

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Як і у 2016 році, більшість американців перебуває в шоку, бо рейтинги не показували, що такі цифри можуть бути", - наголосив Добрянський.

За словами речника Українського конгресового комітету Америки, Дональд Трамп отримав надзвичайно велику кількість голосів у містах, які зазвичай голосували за демократів, таких як Нью-Йорк, Філадельфія та Лос-Анджелес. Хоча за попередніми прогнозами, в цих містах він не мав би отримати більшість.

"Трамп отримав мільйон голосів у районах, де зазвичай не підтримують республіканців. Це новий стиль кандидата, який є частиною міжнародної хвилі популізму", - додав Добрянський.

  • У Сполучених Штатах Америки відбуваються президентські вибори. Громадяни обирають лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США стане Камала Гарріс або Дональд Трамп.
  • Журналістка "Голосу Америки" Катерина Лісунова зазначила, що американські медіа та аналітичні організації створюють прогнози, базуючись на кількості виборців, які вже проголосували в кожному штаті США.
  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що незалежно від того, хто переможе в США, період невизначеності до інавгурації створюватиме вікно можливостей для росіян, щоб здійснювати тиск на фронті.
  • Міжнародний оглядач Еспресо Юрій Фізер зазначив, що Трамп неодноразово говорив, що має якийсь План, якого ніхто не бачив.
Теги:
Новини
політика
Дональд Трамп
вибори у США
США
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