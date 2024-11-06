Більшість американців у шоці від результатів виборів, - речник Українського конгресового комітету Америки

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Як і у 2016 році, більшість американців перебуває в шоку, бо рейтинги не показували, що такі цифри можуть бути", - наголосив Добрянський.

За словами речника Українського конгресового комітету Америки, Дональд Трамп отримав надзвичайно велику кількість голосів у містах, які зазвичай голосували за демократів, таких як Нью-Йорк, Філадельфія та Лос-Анджелес. Хоча за попередніми прогнозами, в цих містах він не мав би отримати більшість.

"Трамп отримав мільйон голосів у районах, де зазвичай не підтримують республіканців. Це новий стиль кандидата, який є частиною міжнародної хвилі популізму", - додав Добрянський.