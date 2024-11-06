Незалежно від того, хто виграє вибори в США, у Росії виникне вікно можливостей, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що незалежно від того, хто переможе в США, період невизначеності до інавгурації створюватиме вікно можливостей для росіян, щоб здійснювати тиск на фронті
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"У США відбуваються епохальні події, які вплинуть на перегляд певних ініціатив у світі. Розуміємо, наскільки важлива для нас американська фінансова, збройова та оборонно-промислова допомога. Особливості цієї співпраці залежатимуть від того, хто стане президентом США", - зауважив Згурець.
За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, існує низка пакетів військової допомоги від США, які вже були оголошені. Це передбачає певну стабільність і забезпечить постачання озброєння для України, а також відновлення тих озброєнь, які американська армія передає з запасів до України.
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що для України головні виклики будуть виникати протягом найближчих місяців. Адже незалежно від того, хто переможе в США, виникне період невизначеності до інаугурації, яка відбудеться 20 січня наступного року, і під час цього часу навряд чи можна очікувати важливих ініціатив з американського боку.
"Це дає вікно можливостей нашому противнику здійснювати тиск на фронті, розуміючи, що потужних ініціатив з боку США на поточному етапі не реалізовуватиметься. Це створює додаткові загрози для України під час ведення бойових дій з РФ", - наголосив Згурець.
- У Сполучених Штатах Америки відбуваються президентські вибори. Громадяни обирають лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США стане Камала Гарріс або Дональд Трамп.
Журналістка "Голосу Америки" Катерина Лісунова зазначила, що американські медіа та аналітичні організації створюють прогнози, базуючись на кількості виборців, які вже проголосували в кожному штаті США.
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