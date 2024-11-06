Незалежно від того, хто виграє вибори в США, у Росії виникне вікно можливостей, - Згурець

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У США відбуваються епохальні події, які вплинуть на перегляд певних ініціатив у світі. Розуміємо, наскільки важлива для нас американська фінансова, збройова та оборонно-промислова допомога. Особливості цієї співпраці залежатимуть від того, хто стане президентом США", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, існує низка пакетів військової допомоги від США, які вже були оголошені. Це передбачає певну стабільність і забезпечить постачання озброєння для України, а також відновлення тих озброєнь, які американська армія передає з запасів до України.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що для України головні виклики будуть виникати протягом найближчих місяців. Адже незалежно від того, хто переможе в США, виникне період невизначеності до інаугурації, яка відбудеться 20 січня наступного року, і під час цього часу навряд чи можна очікувати важливих ініціатив з американського боку.

"Це дає вікно можливостей нашому противнику здійснювати тиск на фронті, розуміючи, що потужних ініціатив з боку США на поточному етапі не реалізовуватиметься. Це створює додаткові загрози для України під час ведення бойових дій з РФ", - наголосив Згурець.