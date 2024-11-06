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Незалежно від того, хто виграє вибори в США, у Росії виникне вікно можливостей, - Згурець

Оксана Ліховід
6 листопада, 2024 середа
10:31
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що незалежно від того, хто переможе в США, період невизначеності до інавгурації створюватиме вікно можливостей для росіян, щоб здійснювати тиск на фронті

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У США відбуваються епохальні події, які вплинуть на перегляд певних ініціатив у світі. Розуміємо, наскільки важлива для нас американська фінансова, збройова та оборонно-промислова допомога. Особливості цієї співпраці залежатимуть від того, хто стане президентом США", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, існує низка пакетів військової допомоги від США, які вже були оголошені. Це передбачає певну стабільність і забезпечить постачання озброєння для України, а також відновлення тих озброєнь, які американська армія передає з запасів до України.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що для України головні виклики будуть виникати протягом найближчих місяців. Адже незалежно від того, хто переможе в США, виникне період невизначеності до інаугурації, яка відбудеться 20 січня наступного року, і під час цього часу навряд чи можна очікувати важливих ініціатив з американського боку.

"Це дає вікно можливостей нашому противнику здійснювати тиск на фронті, розуміючи, що потужних ініціатив з боку США на поточному етапі не реалізовуватиметься. Це створює додаткові загрози для України під час ведення бойових дій з РФ", - наголосив Згурець.

  • У Сполучених Штатах Америки відбуваються президентські вибори. Громадяни обирають лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США стане Камала Гарріс або Дональд Трамп.

  • Журналістка "Голосу Америки" Катерина Лісунова зазначила, що американські медіа та аналітичні організації створюють прогнози, базуючись на кількості виборців, які вже проголосували в кожному штаті США.

     

Теги:
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Світ
Україна
Росія
Сергій Згурець
вибори у США
США
Військові новини
допомога США Україні
зброя для України
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