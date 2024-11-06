Наразі на виборах в США відбувається велика математика, - журналістка "Голосу Америки"

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Необхідно нагадати, що виборча система США побудована таким чином, що голоси за президента віддають так звані виборники, і голосування виборників відбудеться в грудні. Те, що відбувається зараз, - велика математика", - зауважила Лісунова.

За словами журналістки, наразі американські медіа та аналітичні організації створюють прогнози, базуючись на кількості виборців, які вже проголосували в кожному штаті, та на актуальній інформації про перебіг голосування. На основі цих даних вони проводять масштабні підрахунки, щоб спрогнозувати, як проголосував той чи інший штат і за кого виборники віддадуть свої голоси.

"Тож навіть якщо фінальні проєкти будуть оголошені вже в середу, це ще не означатиме фінал голосування, оскільки самі виборники голосуватимуть у грудні. Тобто зараз ми спостерігаємо попередні підрахунки", - наголосила Лісунова.