Наразі на виборах в США відбувається велика математика, - журналістка "Голосу Америки"
Журналістка "Голосу Америки" Катерина Лісунова зазначила, що американські медіа та аналітичні організації створюють прогнози, базуючись на кількості виборців, які вже проголосували в кожному штаті США
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Необхідно нагадати, що виборча система США побудована таким чином, що голоси за президента віддають так звані виборники, і голосування виборників відбудеться в грудні. Те, що відбувається зараз, - велика математика", - зауважила Лісунова.
За словами журналістки, наразі американські медіа та аналітичні організації створюють прогнози, базуючись на кількості виборців, які вже проголосували в кожному штаті, та на актуальній інформації про перебіг голосування. На основі цих даних вони проводять масштабні підрахунки, щоб спрогнозувати, як проголосував той чи інший штат і за кого виборники віддадуть свої голоси.
"Тож навіть якщо фінальні проєкти будуть оголошені вже в середу, це ще не означатиме фінал голосування, оскільки самі виборники голосуватимуть у грудні. Тобто зараз ми спостерігаємо попередні підрахунки", - наголосила Лісунова.
- У Сполучених Штатах Америки відбуваються президентські вибори. Громадяни обирають лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США стане Камала Гарріс або Дональд Трамп.
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