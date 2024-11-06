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Ексклюзив

Після перемоги Трампа українцям доведеться жити в новій реальності, - міжнародний оглядач Еспресо

Оксана Ліховід
6 листопада, 2024 середа
11:29
Світ Дональд Трамп

Міжнародний оглядач Еспресо Юрій Фізер зазначив, що Трамп неодноразово говорив, що має якийсь План, якого ніхто не бачив

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Для українців це, якщо не чорний день, то принаймні темний. Сьогодні ми прокинулися в новій реальності, і в цій реальності нам доведеться жити з 20 січня наступного року. Дональд Трамп вже оголосив себе переможцем на виборах", - зауважив Фізер. 

За словами міжнародного оглядача Еспресо, Трамп неодноразово заявляв, що хоче покласти край цій війні. Він підкреслював, що вона не потрібна ні світу, ні США. Також Трамп зазначав, що має певний План для завершення війни, хоча ніхто його не бачив.

"Трамп натякав, що саме він хоче зробити для завершення війни. Він зазначив, що від одного забере, тобто від України та президента нашої держави Володимира Зеленського - забере зброю і фінансування, а другому додасть, тобто забере санкції й відновить економічну співпрацю з Путіним. Таким чином, він хоче посадити за стіл переговорів і стверджує, що саме цей стіл має стати місцем, де буде вирішено завершення війни", - додав Фізер. 

  • У Сполучених Штатах Америки відбуваються президентські вибори. Громадяни обирають лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США стане Камала Гарріс або Дональд Трамп.
  • Журналістка "Голосу Америки" Катерина Лісунова зазначила, що американські медіа та аналітичні організації створюють прогнози, базуючись на кількості виборців, які вже проголосували в кожному штаті США.
  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що незалежно від того, хто переможе в США, період невизначеності до інавгурації створюватиме вікно можливостей для росіян, щоб здійснювати тиск на фронті.
Теги:
Новини
Україна
політика
санкції проти Росії
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
переговори з РФ
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