Після перемоги Трампа українцям доведеться жити в новій реальності, - міжнародний оглядач Еспресо

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Для українців це, якщо не чорний день, то принаймні темний. Сьогодні ми прокинулися в новій реальності, і в цій реальності нам доведеться жити з 20 січня наступного року. Дональд Трамп вже оголосив себе переможцем на виборах", - зауважив Фізер.

За словами міжнародного оглядача Еспресо, Трамп неодноразово заявляв, що хоче покласти край цій війні. Він підкреслював, що вона не потрібна ні світу, ні США. Також Трамп зазначав, що має певний План для завершення війни, хоча ніхто його не бачив.

"Трамп натякав, що саме він хоче зробити для завершення війни. Він зазначив, що від одного забере, тобто від України та президента нашої держави Володимира Зеленського - забере зброю і фінансування, а другому додасть, тобто забере санкції й відновить економічну співпрацю з Путіним. Таким чином, він хоче посадити за стіл переговорів і стверджує, що саме цей стіл має стати місцем, де буде вирішено завершення війни", - додав Фізер.