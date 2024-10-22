У США майже 17 млн людей достроково проголосували на президентських виборах

Про це пише BBC із посиланням на дані трекера, який підтримує Університет Флориди.

Станом на 22 жовтня, майже 17 млн людей у США достроково проголосували за президента: це можливо зробити у більшості штатах. Видання також зауважує, що зазвичай достроково голосують літні люди чи виборці, які підтримують Демократичну партію. Вони віддають свої голоси достроково або ж завдяки бюлетеням, надісланими поштою.

У матеріалі йдеться, що кількість громадян США, які голосували на виборах достроково, зростала ще до пандемії Covid-19, а в 2020 році через поширення вірусу різко зросла.

Тоді на президентських виборах 2020 року чинний кандидат Дональд Трамп після поразки розпочав кампанію проти голосування поштою, заявивши, що такий спосіб призвів до фальсифікацій.

У неділю, 20 жовтня, колишній президент США Дональд Трамп вперше обігнав віцепрезидентку Камалу Гарріс у передвиборчому опитуванні Decision Desk HQ/The Hill.





