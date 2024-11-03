Трамп і Гарріс мають майже однакову підтримку серед виборців у ключових штатах, - опитування NYT
Віцепрезидентка США Камала Гарріс і експрезидент Дональд Трамп мають майже однакову підтримку серед виборців у ключових штатах за кілька днів до президентських виборів
Про це свідчать результати опитування New York Times/Siena.
Згідно з результатами опитування, Гарріс дещо випереджає Трампа в Неваді, Північній Кароліні та Вісконсині, тоді як експрезидент утримує перевагу в Арізоні та дещо втратив її у Пенсильванії.
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У Північній Кароліні Гарріс має 48% підтримки серед потенційних виборців порівняно з 46% у Трампа. Вона також лідирує в Джорджії - 48% проти 47%, і у Вісконсині - 49% проти 47%.
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Трамп випереджає в Арізоні, де республіканця підтримують 49% потенційних виборців проти 45% у Гарріса. У Пенсильванії, де кожен з кандидатів вів активну передвиборчу кампанію протягом останніх тижнів, кандидати отримали по 48%, а в Мічигані - 47%.
- 22 жовтня повідомлялось, що за два тижні до виборів президента США майже 17 млн американців достроково проголосували за кандидата.
- 25 жовтня стало відомо, що, за результатами останнього загальнонаціонального опитування перед виборами в США, проведеного The New York Times та Сієнським коледжем, віцепрезидентка Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп мають однакову підтримку серед виборців.
- 1 листопада в The Hill повідомили, що віцепрезидентка США Камала Гарріс має невелику перевагу над експрезидентом Дональдом Трампом у кожному з ключових "блакитних" штатів.
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