Трамп і Гарріс мають майже однакову підтримку серед виборців у ключових штатах, - опитування NYT

Про це свідчать результати опитування New York Times/Siena .

Згідно з результатами опитування, Гарріс дещо випереджає Трампа в Неваді, Північній Кароліні та Вісконсині, тоді як експрезидент утримує перевагу в Арізоні та дещо втратив її у Пенсильванії.

Читайте також: Похибка мінімальна. Хто веде у виборчих перегонах президента США та до чого готуватися Україні. Спецпроєкт Еспресо "Вибори в США: український погляд"

У Північній Кароліні Гарріс має 48% підтримки серед потенційних виборців порівняно з 46% у Трампа. Вона також лідирує в Джорджії - 48% проти 47%, і у Вісконсині - 49% проти 47%.

Читайте також: Змагаються двоє, обирає Колегія. Як американці голосують за президента і до чого тут штати-гойдалки. Спецпроєкт "Вибори у США: український погляд"

Трамп випереджає в Арізоні, де республіканця підтримують 49% потенційних виборців проти 45% у Гарріса. У Пенсильванії, де кожен з кандидатів вів активну передвиборчу кампанію протягом останніх тижнів, кандидати отримали по 48%, а в Мічигані - 47%.