Похибка мінімальна. Хто веде у виборчих перегонах президента США та до чого готуватися Україні. Спецпроєкт Еспресо "Вибори в США: український погляд"

Гарріс переважає? Що кажуть опитування напередодні виборів у США

Вже за кілька днів, у вівторок 5 листопада в Америці голосуватимуть за президента країни. А на ранок середи стане попередньо відомо, хто займе головне крісло у керівництві Сполученими Штатами на найближчі чотири роки. Наразі опитування показують, що американці порівну розділилися у підтримці кандидатів – демократки Камали Гарріс та республіканця Дональда Трампа, обоє мають однакову кількість голосів. У деяких з ключових штатів один з них може бути трохи попереду чи трохи позаду, але все у межах статистичної похибки, зауважує Голос Америки.

Американці б'ють рекорди за активністю у голосуванні достроково особисто або поштою. Станом на 1 листопада ця кількість становила понад 62 млн людей. Чотири роки тому загалом голосили віддали 158 мільйонів громадян США, тож зараз, задовго до головного дня виборчого процесу, явка вже становить 40% від показника минулих виборів.

Згідно з опитуванням The Washington Post, проведеним лише серед тих, хто вже проголосував достроково, відчутну перевагу має Камала Гарріс, яка випереджає Дональда Трампа щонайменше на 19%.

Загалом, як відзначає видання, перегони напередодні виборів неймовірно напружені. Віцепрезиденка Гарріс зберігає лідерство на національному рівні, також лідирує у 4 з 7 ключових штатів – Мічигані, Вісконсині та Неваді, але за останній тиждень її перевага в Пенсільванії скоротилася. Трамп, як і раніше, наразі веде в Арізоні, Джорджії та Північній Кароліні. Кожен штат перебуває у межах статистичної похибки й може піти у будь-який бік.

Довкола "острова плавучого сміття", або Як Трамп та Гарріс заманюють електорат

У своїх промовах на мітингах, що тривають годину, а то й більше, Дональд Трамп повторює чимало ним улюблених, вже спростованих тверджень. The Washington Post пише, що кандидат, використовуючи похмуру та вульгарну риторику, заявляє про побоювання щодо імміграції, стану економіки та "внутрішніх ворогів" серед демократів. Від Трампа часто звучать дивовижні обіцянки, як-от що він погасить державний борг та скоротить ціни на енергоносії вдвічі за рік. Трамп так само робить спекулятивні заяви про те, що росія ніколи б не вторглася до України або що ХАМАС ніколи б не напав на Ізраїль, якби його переобрали президентом у 2020-му.

Дональд Трамп, Фото: Getty Images

Своєю чергою Камала Гарріс виступає з коротшими промовами перед американцями, при цьому акцентує на трьох ключових темах – своєму переконанні, що Трамп небезпечний та непридатний для посади, що загальнонаціональні права на аборти мають бути відновлені, та відстоюванні "суспільства можливостей". Замість грандіозних обіцянок вона говорить про більш приземлені ідеї, наприклад про будівництво трьох мільйонів нових будинків чи дозвіл за федеральною медичною програмою страхування Medicare оплачувати домашнє обслуговування.

Голос Америки зауважує, що кандидат-республіканець не зупиняється у критиці своєї опонентки, називаючи її людиною з низьким інтелектом, яка, на його думку, стане "іграшкою" для інших світових лідерів. Натомість Гарріс погодилася з висловлюваннями деяких експомічників Трампа під час його перебування у Білому домі, які описували його як фашиста з наміром правити на другому терміні як авторитарний правитель.

Головним меседжем кампанії Трампа залишається критика іммігрантів й обіцянки повернути Америку американцям.

"Сьогодні Сполучені Штати – окупована країна, але згодом вона вже не буде окупованою. Цього не буде. 5 листопада 2024 року буде день звільнення Америки, це буде день визволення. У перший день я започаткую найбільшу програму депортації в американській історії", – заявив Дональд Трамп на нещодавньому мітингу в Нью-Йорку.

На тому ж мітингу, виступаючи на підтримку Трампа, американський комік Тоні Хінчкліфф заявив, що латиноамериканська територія Пуерто-Рико є "плавучим островом сміття". З расистськими жартами він виступив і на адресу чорношкірого населення та євреїв. Після того у Трампа відхрестилися від слів коміка, запевнивши, що такі висловлювання не відображають політику експрезидента та кандидата у президенти. Деякі республіканці також назвали сказане Хічкліффом образою й таким, що не відповідає цінностям Республіканської партії.

У відповідь Гарріс повторила, що Трамп зациклений на собі та розділенні країни. І додала, що пишається підтримкою таких зірок-пуерториканців як Бед Банні, Дженіфер Лопес, Ріккі Мартін, що виступили на підтримку кандидатки у президенти.

Цікаво, що ще до мітингу Трампа у Нью-Йорку Камала Гарріс представила план допомоги пуерториканцям. Оскільки Пуерто-Рико як американська територія не голосує на виборах президента США (голосують лише штати – ред.), все ж чимало пуерториканців проживають за межами острова, зокрема у такому ключовому штаті як Пенсильванія живе пів мільйона пуерториканців. У Північній Кароліні, Вісконсині та Мічигані, трьох інших ключових штатах, також є значна кількість пуерториканців.

Камала Гарріс, Фото: Getty Images

Загалом Камала Гарріс продовжує вимальовувати контрасти між собою та Дональдом Трампом. Один з них вона продемонструвала у Техасі на мітингу, присвяченому репродуктивним правам жінок. Попри те, що Техас – республіканський штат і Гарріс не претендує там на перемогу, вона спробувала використати фактичну заборону на аборти у цьому штаті як меседж застереження для інших американських штатів. В цьому їй допомогла співачка Бейонсе, яка сама походить Х'юстона у Техасі.

"Це два дуже різні лідери, і в цей останній тиждень вона (Гарріс – ред.) намагається показати, що вона більш стабільна, автентична лідерка, якій можна довіряти. Цей меседж про те, кого ви хочете бачити президентом, хто має ухвалювати рішення про внутрішню політику, бути лідером вільного світу, вести переговори та бути справжнім дипломатом Сполучених Штатів. І це дуже красномовно. Вона також на початку кампанії говорила про захист демократії. Це все демонструє яскравий контраст. Це показує, що вона готова бути президентом з першого дня", – вважає директорка Інституту політики Американського університету Емі Дейсі.

Дональд Трамп зараз здебільшого націлений на молодих чоловіків, які не схильні ходити на виборчі дільниці та голосувати, вони аполітичні та не вірять у систему. Натомість Камала Гарріс орієнтована на розчаровану молодь, яка не вірить у майбутнє, у яких відчуття втрати американської мрії, що колись Америка була великою.

Наприклад, у контексті питання репродуктивної медицини (дозвіл на аборти, штучне запліднення і т.д.) Гарріс звертається до молодих жінок, які імовірно раніше віддавали голос за республіканців, але, можливо, змінять думку через погляди та цінності, які партія пропагує зараз. Позаяк США – релігійна країна, для багатьох релігійних американок, які голосували за республіканців, батьківство/материнство не пов'язані з політикою, інфляцією, але пов'язані зі здоров'ям. І для багатьох це питання може бути важливішим, ніж розмови про Україну чи інші речі.

Взагалі ж суть не в тому, як кандидати у президенти доносять виборцям свою політику, а в тому, як їм мотивувати, підштовхнути тих, хто вагається, все-таки прийти і проголосувати.

Прихильники України і не дуже. Кого можуть привести у свої кабінети Трамп та Гарріс

Якщо президентом США стане Камала Гарріс, посаду віцепрезидента обійме Тім Волз, губернатор штату Міннесота. У статті ТСН зазначається, що для Гарріс важливо, що Волз вже другий термін поспіль обіймає посаду губернатора й підтримує прогресивні ідеї, серед яких забезпечення репродуктивного здоров'я, оплачувана відпустка, податкові пільги на дітей та безпека у питанні використання зброї. Такі ініціативи кандидатка у президенти Америки має намір просувати у разі перемоги на виборах.

Фото: Getty Images

Разом з тим Волз відомий як друг України. 24 лютого 2022-го він назвав вторгнення рф незаконною агресією та закликав світ об'єднатися для допомоги Україні. А у березні того ж року підписав закон, який вимагав від штату Міннесота більше не вести бізнес у росії чи білорусі. Також він оголосив 6 березня 2022 року Днем української солідарності у Міннесоті.

Ще однією важливою посадою є держсекретар. В Адміністрації Байдена її займає Ентоні Блінкен. Для Гарріс, яка ще не до кінця виокремила свою зовнішньополітичну програму від підходів президента Байдена, вибір держсекретаря покаже, чи збирається вона ще на чотири роки продовжити політику чинного глави держави, чи навпаки – буде щось геть інше.

Наразі найбільш обговорюваною кандидатурою є директор ЦРУ та експосол США у росії Вільям Бернс. Як зауважує Politico, саме йому Байден довіряв вести секретні переговори з табілами, однак це не врятувало провальність виходу Америки з Афганістану. Невдалою так само була спроба Бернса переконати Кремль не вторгатися в Україну, позаяк напередодні початку повномасштабної війни той відвідував Москву. Крім того, він є головним учасником переговорів щодо припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАСом.

Крім Бернса, потенційними кандидатами на посаду держсекретаря називають сенаторів-демократів Кріса Кунса та Кріса Мерфі, які є прихильниками України та виступають за те, щоб надавати та не блокувати всю потрібну допомогу Збройним Силам.

Роль радника з питань національної безпеки замість чинного Джейка Саллівана може зайняти нинішній радник Гарріс з нацбезпеки Філіп Гордон. Однак навряд чи варто сподіватися, що його підхід сильно відрізнятиметься від політики Саллівана. Гордон має чималий досвід роботи в Європі, він рішуче підтримує Україну, але виступає за європейське НАТО. За часів Адміністрації Барака Обами він виступав за перезавантаження відносин з росією та за конструктивну взаємодію з Іраном на основі ядерної угоди. Тому малоймовірною видається його позиція щодо жорсткішого підходу до рф та збільшення підтримки для України.

У одному ряду з держсекретарем та радником з питань нацбезпеки стоїть міністр оборони США. Зараз ним є Ллойд Остін, який навряд чи залишиться на другий термін. Натомість на посаду очільника Пентагону найбільш обговорюваною претенденткою є заступниця міністра з питань політики Мішель Флурнуа. Також називають ім'я заступниці міністра оборони з військово-політичних питань Крістін Вормут. Флурнуа здебільшого зосереджена на Індо-Тихоокеанському регіоні. Стосовно України вона підтримувала збільшення допомоги, але не пропонувала конкретних шляхів для завершення війни.

Якщо президентом Америки стане Дональд Трамп, віцепрезидентом буде Джей Ді Венс, якому по суті байдуже – виграє чи програє війну Україна. Він знаний "мирним планом Трампа", за яким Україна залишиться незалежною державою, а росія отримає гарантії нейтральності України, за умови її невступу до НАТО.

Джеймс Девід Венс, Фото: Getty Images

На посаду головного дипломата Трампа називають кілька кандидатур. Найбільш обговорювана – експосол США в Німеччині Річард Гренелл. Він позиціюється як критик політики Берліна з філософією, що Європа має більше платити за оборону України. Водночас виступає за створення автономних зон в Україні (умовно це відмова від окупованих територій), також він відкинув ідею, що Київ найближчим часом може приєднатися до НАТО.

Ще один кандидат на главу Держдепу – сенатор Марко Рубіо, що працював у комітеті Сенату з міжнародних відносин та був головним республіканцем у комітеті Сенату з розвідки. Він заявляв, що війна рф проти України має закінчитися за столом переговорів, критикував Адміністрацію Байдена за відсутність чіткого розуміння, що означає перемога України. Він також автор позиції, що американці мають знати, на що витрачаються їхні гроші в Україні.

Сенатора Тома Коттона, який водночас претендує на посаду міністра оборони, також розглядають на пост держсекретаря. DW зазначає, що він ветеран армії з ворожими поглядами, який тісно приєднався до Трампа. Коттон – послідовний прихильник збільшення підтримки для України, навіть виступав з критикою Ді Венса за його підхід до війни та її врегулювання.

Інший сенатор-республіканець Білл Гагерті теж потенційний обранець на пост держсекретаря. Коли рф вторглася до України, він критикував Адміністрацію Байдена за нерішучість впровадження превентивних санкцій проти Москви, однак через два роки, у лютому 2024-го голосував проти пакета допомоги Україні в Сенаті.

Колишній радник Трампа з питань нацбезпеки у 2019-2021 роках Роберт О'Браєн знову є головним претендентом на цю посаду. В одному з інтерв'ю він зовнішню політику Трампа, якщо той вдруге стане президентом, назвав миром через силу. За його словами, він би запровадив масштабні санкції, які б змусили росію сісти за стіл переговорів з Україною. Все ж О'Браєн, як і Річард Гренелл не підтримує приєднання Києва до Північноатлантичного Альянсу найближчим часом.

Імовірним очільником Пентагону, крім Тома Коттона, може стати Майк Вальц – полковник спецназу Нацгвардії у відставці та радник Трампа з питань нацбезпеки. Він прихильник того, що Європа має більше робити і платити для України, тоді як США повинні захищати власний кордон.

"Впливовою фігурою" в Адміністрації Трампа в разі його перемоги на виборах може стати мільярдер Ілон Маск. Від липня цього року він вніс щонайменше 75 мільйонів доларів у свій протрампівський комітет PAC America (комітет політичних дій). Таким чином найбагатша людина світу, власник соцмережі X та співзасновник Tesla і SpaceX докладає всіх зусиль, щоб експрезидент знову повернувся до Білого дому. Нагадаємо, що Макс кілька років поспіль критикує Україну, заявляючи, що їй навряд чи вдасться виграти війну з росією.

Також Трамп може дати посаду у своєму новому кабінеті міністрів Роберту Кеннеді-молодшому, який виступив незалежним кандидатом на виборах-2024, але згодом зняв свою кандидатуру та підтримав Трампа. Його називають потенційним претендентом на посаду міністра охорони здоров'я.

Нові можливості чи стара політика? Що чекає Україну з новим президентом США

Фото: Getty Images

Перемога будь-якого з кандидатів у президенти Сполучених Штатів може мати глибокі наслідки як для війни в Україні, так і для Близького Сходу, зважаючи на відмінності зовнішньої політики у Камали Гарріс та Дональда Трампа, пише Foreign Policy. Від Гарріс очікують продовження підтримки України "стільки, скільки буде потрібно". При тому, кандидатка все ж не озвучила конкретної позиції щодо вступу України до НАТО.

Трамп відомий своєю обіцянкою завершити війну в Україні за 24 години. Видання цитує заступника помічника міністра оборони у справах Європи і НАТО в Адміністрації Обами Джима Таунсенда, який вважає, що у такому разі допомога Україні швидше за все буде припинена, якщо лише Трамп не планує скористатися цим для тиску на президента Зеленського. Як вже повідомлялося, експрезидент має намір підштовхнути обидві сторони до переговорів. Найімовірніше, Україні він пригрозить припиненням американської допомоги, а рф навпаки – збільшенням її обсягів.

Інші ж союзники по НАТО готуються до прогнозованого скорочення допомоги Америки, через це на початку 2024-го Альянс взяв під контроль Контактну групу з оборони України, яку очолювали США – таким чином планують бути готовими у разі раптових змін у політиці Вашингтона.

Проте на думку колишнього посла США в Україні Джона Гербста, у разі перемоги Дональда Трампа на Україну можуть чекати нові можливості. Позаяк різниці у ставленні Гарріс і Трампа до України не видно. За його словами, попри те, що всі думають, що республіканський президент, якщо вступить на пост, "здасть" Україну, чинна Адміністрація Байдена досі не дозволяє Києву використовувати далекобійну зброю для ударів вглиб росії.

"В оточенні Трампа є люди, які підтримують Україну. Серед його кандидатів на важливі міністерські посади чи в адміністрації є люди, які не хочуть, аби їх вважали пропутінськими. Це може прибрати мотиви, які стримували Байдена у підтримці України", – заявив Джон Гербст.

Довідково: "Вибори у США: Українській погляд" - спецпроєкт Еспресо про те, які настрої в американських виборців, що говорять про Україну кандидати та як результати виборів за океаном вплинуть на нас з вами.