Гарріс випереджає Трампа в ключових "блакитних" штатах: опитування

Про це інформує The Hill.

За результатами опитування Marist Poll, оприлюдненими в п'ятницю, 1 листопада, Гарріс випереджає колишнього президента Трампа на 3% у Мічигані та на 2% у Пенсильванії та Вісконсині.

У виданні зазначили, що, в порівнянні з вересневим опитуванням, Гарріс дещо покращила свої позиції в Пенсильванії та Вісконсині й дещо погіршила їх у Мічигані, але в цілому вона зберегла свою перевагу в усіх штатах. Втім, усі ці результати - в межах похибки.

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Три "блакитні" штати, виборці яких історично віддають перевагу кандидатам від Демократичної партії, можуть бути для Гарріс найпростішим шляхом до перемоги в Білому домі, оскільки вони відігравали ключову роль на двох останніх виборах - у 2016 і 2020 роках. Вона має там кращі показники, ніж у штатах Сонячного поясу і, ймовірно, виграє вибори, якщо наступного тижня здобуде перемогу в усіх трьох штатах.

У своєму найсильнішому штаті, Мічигані, Гарріс випереджає Трампа з результатом 51% проти 48%. У вересні її перевага становила 5%. Але вона покращила свій відрив серед незалежних виборців з 2% до 6%.

Гарріс лідирує в Пенсильванії з 50% проти 48% у Трампа, що більше, ніж у вересні, коли вони мали по 49% голосів. У ключовому штаті відбулися значні зрушення серед незалежних виборців, серед яких Гарріс лідирує на 15%, порівняно з 4% переваги Трампа у вересні.

Крім того, вона лідирує з 50% до 48% у Вісконсині. Серед незалежних виборців у неї також спостерігається покращення - з 4% до 6%.