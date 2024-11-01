Кандидатка у президенти, перемогу якій "передбачили" Сімпсони. Хто така Камала Гарріс. Спецпроєкт "Вибори у США: український погляд"

Хто така Камала Гарріс? Сім'я, дитинство, освіта

Камалі Гарріс 60 років. Народилася в Окленді, штат Каліфорнія, у мультикультурній родині іммігрантів-вчених. Її матір була дослідницею раку молочної залози, що переїхала до США з Індії. Батько був професором економіки Стенфордського університету, який виїхав з Ямайки, щоб вступити в аспірантуру у престижний Каліфорнійський університет у Берклі. Попри це, Камалу Гарріс часто називають афроамериканкою.

Сім'я жила у Берклі, де обоє батьків Камали навчалися на аспірантурі. Як пригадує сама політикиня у своїх мемуарах, разом із батьками вона ходила на протести на підтримку громадянських прав і свобод, і це надихнуло її у майбутньому стати юристкою, а потім і політикинею.

Коли дівчинці було сім років, а її молодшій сестрі п'ять, їхні батьки розлучилися, і мати отримала опіку над дітьми за рішенням суду. Коли Камала пішла у школу в Берклі, там вже другий рік діяла місцева програма з десегрегації, тобто відмови від політики поділу населення за расовими ознаками, раніше там навчалися лише білі діти.

Згодом, коли Гарріс було 12, її мати з доньками переїхала у канадський Монреаль, де працювала науковою дослідницею у Єврейському госпіталі та викладала в університеті Макгілла. Школу Гарріс закінчила у Канаді, а по вищу освіту поїхала до Сполучених Штатів.

Камала Гарріс, фото: gettyimages

Навчалася нинішня кандидатка у президенти США в університеті Говарда у Вашингтоні за спеціальністю політичні науки й економіка. Більшість студентів у виші становили афроамериканці. У ті роки Камала брала активну участь в акціях проти апартеїду, тобто проти офіційної політики расової дискримінації. У виші її як представницю від першого курсу обрали до студентської ради гуманітарних наук, Камала також була членкинею дебатної команди і сестринства Альфа Каппа Альфа.

Диплом докторки юриспруденції Гарріс здобула у Юридичному коледжі імені Гастінгса Каліфорнійського університету. А у 1990 році отримала ліцензію адвоката.

Камала Гарріс заміжня за юристом Дагласом Емгоффом. Пара побралася у 2014 році. Гарріс не має власних дітей, натомість її чоловік має двох від першого шлюбу. Гарріс називає себе християнкою, хоча в дитинстві разом із мамою ходила і до баптистської церкви чорношкірих, і до індуїстського храму, а її чоловік – єврей.

Від окружної прокурорки до кандидатки у президенти США. Кар'єра Гарріс

Крок перший. Старт роботи в окружній прокуратурі

У 1990 році Камала Гарріс стала заступницею окружного прокурора в окрузі Аламеда, штат Каліфорнія. Займалася справами про домашнє насильство та насильство над дітьми. Як сама стверджує, прагнула отримати кар'єру у правоохоронних органах, бо дуже хотіла бути "за столом, де приймаються рішення". За час цієї роботи вона встигла отримати призначення до кількох державних рад.

У 2000 році новообрана прокурорка Сан-Франциско запросила Гарріс до свого офісу – тут вона стала начальницею відділу спільноти і сусідства, що здійснює контроль за питаннями цивільного правозастосування. Вже через три роки Камала Гарріс стала окружною прокуроркою міста й округу Сан-Франциско. Тоді вона здобула перемогу над обраним двічі Теренсом Голлінаном, який, до речі, у 1998-му взяв Гарріс до себе помічницею. У 2007 році її переобрали на посаду без конкурентів.

Гарріс – перша в історії штату Каліфорнія не біла окружна прокурорка. Цю посаду вона обіймала до 2011 року. За перші три роки її роботи рівень розкритих справ і обвинувальних вироків за кримінальні злочини і порушення у сфері торгівлі наркотиками зріс до 67%, це був найбільший показник за десятиліття.

Ставши прокуроркою, Гарріс пообіцяла ніколи не вимагати смертну кару в ролі обвинувача й дотримувалася цього навіть у гучних справах. Одна з таких – вбивство поліцейського Сан-Франциско Ісаака Еспінози, якого застрелили у 2004 році. Тоді для обвинуваченого Девіда Гілла вимагали смертної кари. Сенатори від Каліфорнії Барбара Боксер і Дайан Файнстайн, а також тодішній генеральний прокурор штату Білл Локіер засудили рішення Гарріс, а мер Окленда Джеррі Браун ініціював з цього приводу розслідування за підозрою у зловживанні повноваженнями, однак порушення у діях Камали Гарріс не знайшли.

На посаді окружної прокурорки Гарріс створила підрозділ з боротьби з екологічними злочинами, наполягала на збільшенні застави для злочинців, які використовували зброю. Вона також ініціювала програму повернення у суспільство молодих людей, що вперше скоїли ненасильницькі злочини. Засуджені отримували відтермінування вироку в обмін на визнання себе винними, зобов'язання завершити навчання, знайти роботу, регулярно з'являтися до суду тощо.

У 2004 році Національна міська ліга назвала Гарріс "Владною жінкою". У 2005-му вона отримала премію Тургуда Маршалла від Національної асоціації чорношкірих прокурорів. У 2008 році Гарріс називали однією із жінок, які могли б зайняти крісло президента США. Того ж року вона висунула свою кандидатуру на посаду генеральної прокурорки штату Каліфорнія.

Камала Гарріс, фото: gettyimages

Крок другий. Генеральна прокурорка штату Каліфорнія

Через два роки, у 2010-му Камалу Гарріс обрали генеральною прокуроркою Каліфорнії, а з початку 2011 року вона вступила на посаду. Через три роки була переобрана на другий термін. І тут знову першість – Гарріс стала першою чорношкірою американкою, першою жінкою і першою представницею азійського походження на цій посаді.

Тепер її фокус уваги на проблему підліткової злочинності, що раніше стосувався лише Сан-Франциско, охопив всю Каліфорнію. Генпрокурорка також вела кампанію жорсткої боротьби з прогулами у школах, були навіть заклики ввести кримінальну відповідальність за це для батьків. Крім того, вона розширила на рівень штату програму реінтеграції у суспільство молодих злочинців.

Як генеральна прокурорка, вона боролася з іпотечним шахрайством, ініціювала масштабну угоду про захист персональних даних з місцевими великими ІТ-компаніями. Також уклала кілька угод з правоохоронними органами Мексики у межах боротьби з наркомафією та іншими транснаціональними злочинними організаціями.

Камала Гарріс організувала масштабну кампанію з внутрішнього розслідування випадків надмірного застосування сили з боку поліціянтів, аби не допустити таких ситуацій надалі. Вона виступила на підтримку ідеї розширити права представників ЛГБТ у Каліфорнії та схвалила одностатеві шлюби, попри те, що у штаті діяла на це заборона.

Крок третій. Сенаторка від штату Каліфорнія

У період президентства Барака Обами Камалу Гарріс у ЗМІ називали як одну з можливих кандидаток на пост генерального прокурора США. Проте сама юристка публічно заявила, що її не цікавить ця посада. До речі, стосовно Обами і Гарріс нагадалося, що деякий час у пресі Камалу називали "жіночою версією Обами" – в обох юридична освіта, обоє – демократи, і змішаної раси. Однак Гарріс ці порівняння не подобалися, наполягала, що має власні чималі досягнення.

Коли сенаторка від Каліфорнії Барбара Боксер оголосила про намір піти у відставку із Сенату США наприкінці свого терміну у 2016 році, Камала Гарріс стала першою кандидаткою, яка заявила про те, що хоче балотуватися на місце Боксер. Про початок свої кампанії вона офіційно оголосила у січні 2015 року.

Демократична партія Каліфорнії на своїй конвенції підтримала кандидатуру Гарріс. Окрім того, публічно її підтримали тодішній президент Барак Обама та віцепрезидент Джо Байден.

На виборах Гарріс набрала 62% голосів та здобула впевнену перемогу, отримавши ще одну першість – стала першою темношкірою сенаторкою від Каліфорнії. Тоді вона пообіцяла захистити іммігрантів від політики новообраного глави держави Дональда Трампа. І невдовзі Гарріс дійсно виступила проти ініціативи Трампа стосовно заборони в'їзду для громадян низки країн з мусульманською більшістю та закликала піти у відставку генпрокурора Джеффа Сешнса після того, як стало відомо про його непублічні зустрічі з послом Росії у США.

До речі, бувши членом судового комітету Сенату США, Гарріс відзначилася своїм фірмовим прокурорським стилем, коли ставила дуже гострі запитання чиновникам і номінантам адміністрації Трампа.

Крок четвертий. Потенційна суперниця Байдена та кандидатка у віцепрезиденти

Ще у 2017 році Камалу Гарріс називали чи не найкращою кандидатурою у президенти від демократів на майбутніх виборах. А у січні 2019-го вона офіційно оголосила, що висувається на посаду президента Сполучених Штатів у 2020 році.

Всього лиш за добу після висування вона зібрала понад півтора мільйона доларів, і цим побила рекорд Берні Сандерса у 2016-му за найбільшою кількістю пожертв. Влітку 2019 року, під час дебатів між претендентами від демократів рейтинг Гарріс зріс після того, як вона звинуватила Байдена у надмірній лояльності до тих сенаторів, що були проти ініціативи расової рівності в Америці на початку 1970-х.

У своїй передвиборчій програмі Камала Гарріс акцентувала увагу на потребі реформувати кримінальний кодекс та вдосконалити законодавство про імміграцію. Проте наприкінці 2019-го її рейтинг на тлі інших кандидатів суттєво знизився, вона вийшла з виборчих перегонів і підтримала кандидатуру Джо Байдена. Зрештою Байден виграв праймеріз від Демократичної партії та став кандидатом на президентських виборах 2020.

Камала Гарріс, фото: gettyimages

Тривалий час Гарріс вважали однією з найімовірніших кандидатур у віцепрезиденти від демократів, зокрема після того, як Байден публічно заявив, що обере кандидатом у віцепрезиденти жінку. Влітку 2020-го він таки офіційно анонсував, що обрав кандидаткою у віцепрезиденти Камалу Гарріс.

"Мені випала велика честь оголосити, що я вибрав своїм соратником Камалу Гарріс – безстрашного борця за простих людей, одну з найкращих державних службовиць у країні", – сказав тоді Байден.

Водночас Дональд Трамп, що конкурував з Байденом на виборах, із сарказмом заявив, що Гарріс дотримується радикальних лівих поглядів, і що вона "сильно стартувала на праймеріз демократів, але фінішувала слабо, зрештою вилетівши з перегонів практично з нульовою підтримкою". "Про такого суперника мріє кожен", – сказав тоді Трамп.

Після перемоги Байдена на виборах, вже у січні 2021-го Гарріс склала присягу і вступила на посаду віцепрезидентки. Цього разу вона знову отримала першість – стала першою в історії жінкою-віцепрезиденткою, а також першою чорношкірою американкою та першою представницею азійського походження на цій посаді.

Якщо ж вона переможе на виборах 2024 року, то отримає ще одну першість – стане першою жінкою-президентом в історії США.

До речі, у 2000 році "Сімпсони" "передбачили" перемогу Гарріс на виборах президента Сполучених Штатів. В одному з епізодів серіалу Ліза Сімпсон у фіолетовому костюмі стає президенткою США після Трампа. А у 2021 році на інавгурацію у віцепрезиденти Америки Камала прийшла у костюмі фіолетового кольору. Ось такі цікаві співпадіння.

"Прокурор" для Трампа. Про що передвиборча кампанія Гарріс і що вона каже про Україну

Після невдалих для Джо Байдена дебатів з Дональдом Трампом наприкінці червня чинний президент США заявив, що виходить з передвиборчих перегонів та знімає свою кандидатуру на користь віцепрезидентки Камали Гарріс. 23 серпня на з'їзді від Демократичної партії її офіційно затвердили як кандидатку на виборах президента Сполучених Штатів у листопаді 2024-го.

Як пише Forbes, команда Камали Гарріс почала активно готуватися до виборчої кампанії з перших хвилин дебатів між Байденом і Трампом. Власне цим можна пояснити злагодженість дій і рекордні пожертви на кампанію Гарріс одразу після виходу Байдена з перегонів. Нагадаємо, що всього за кілька днів вона зібрала понад 100 млн доларів.

І якщо порівняти кампанію Гарріс у 2024-му з кампанією-2020, є кілька ключових факторів. Перше – Гарріс не ховається за чиєюсь спиною, як у випадку з Байденом, тепер вона головна зірка від демократів. Камала уособлює сучасну, навіть мейнстримну, американську боротьбу за права жінок і рівність. Темношкіра американка азійського походження, жінка, яка зробила себе сама (англійською selfmade), лобіювала узаконення одностатевих шлюбів, відстоювала право на аборт.

У 2020-му Америка була охоплена протестами після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда. Тоді прокурорське минуле Гарріс по суті не давало їй балів серед виборців-демократів, оскільки правоохоронну систему звинувачували у системному расизмі. Кандидатка заявляла про відданість боротьбі з расизмом, підтримку мігрантів, рівні права для афроамериканців, все те, про що "кипіло" американське суспільство.

Але зараз, через чотири роки ситуація в Америці змінилася, і виборець-демократ так само трохи інший. Криміногенна ситуація в країні погіршилася, посилюється криза з нелегальними мігрантами на півдні Сполучених Штатів, з'явилася знову потреба на порядок і закон. Отож, маємо кандидатку-прокурорку, сталеву і безкомпромісну, як про неї говорили ще 1990-х. Відтак її опонент, Дональд Трамп з низкою кримінальних справ зустрівся зі своїм "прокурором".

Що ж по Україні? Як раніше писало The Washington Post, Камала Гарріс відіграє ключову роль у зовнішньополітичних рішеннях США щодо війни в Україні. Її обережний, але рішучий підхід до складних питань національної безпеки допомагав формувати політику США щодо підтримки українського опору проти російської агресії. Зазначається, що Гарріс брала активну участь у плануванні та ухваленні рішень, що стосуються військової підтримки України, демонструючи стратегічну далекоглядність і вміння діяти у кризових ситуаціях.

Камала Гарріс, фото: gettyimages

На думку журналістів BBC, від Гарріс-президентки очікують продовження політики "керованої війни" Байдена щодо України, яка передбачає жорсткі висловлювання на адресу Росії й обережну, на думку Києва, дозовану допомогу Україні. Торік на безпековій конференції у Мюнхені Камала Гарріс попереджала Кремль, що тамтешнє керівництво та співучасники вчинених в Україні злочинів проти людяності за них відповідатимуть. А цього року віцепрезидентка у тому ж Мюнхені назвала підтримку України "стратегічним інтересом Сполучених Штатів" і заявила, що в Америки щодо України є лише план А – надати Києву все, що потрібно.

Імовірно, вона продовжить лінію зміцнення обороноздатності України та стримування російської агресії, водночас уникаючи масштабних конфліктів між великими державами. Та втім, як слушно зауважують автори статті, відкритим залишається питання, що саме і яку підтримку Україні Камала Гарріс вважатиме за необхідну. Чи часом не зіллється її бачення перемоги України з позицією радника Білого дому з нацбезпеки Джона Саллівана, із заяв якого дещо раніше зникли тези про відновлення територіальної цілісності України.

Довідково: "Вибори у США: Українській погляд" - спецпроєкт Еспресо про те, які настрої в американських виборців, що говорять про Україну кандидати та як результати виборів за океаном вплинуть на нас з вами.