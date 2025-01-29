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Головна Футбол Ліга чемпіонів: розклад усіх матчів і трансляцій 29 січня

Ліга чемпіонів: розклад усіх матчів і трансляцій 29 січня

Влад Дідусь
29 січня, 2025 середа
07:35
Футбол Кіліан Мбаппе, Реал

У середу, 29 січня, відбудуться усі матчі 8-го туру Ліги чемпіонів, зокрема зустрінуться донецький "Шахтар" і дортмундська "Боруссія"

Зміст

Усі матчі в Україні транслюватимуться на медіасервісі Megogo. Початок усіх поєдинків запланований на 22:00.

Ліга чемпіонів

8-й тур

29 січня

"Астон Вілла" (Англія) – "Селтік" (Шотландія)

"Баєр" (Німеччина) – "Спарта" Прага (Чехія)

"Боруссія Дортмунд" (Німеччина) – "Шахтар" (Україна)

"Янг Бойз" (Швейцарія) – "Црвена Звезда" (Сербія)

"Барселона" (Іспанія) – "Аталанта" (Італія)

"Баварія" (Німеччина) – "Слован" Братислава (Словаччина).

"Інтер" (Італія) – "Монако" (Франція)

"РБ Зальцбург" (Австрія) – "Атлетико Мадрид" (Іспанія)

"Жирона" (Іспанія) – "Арсенал" (Англія)

"Динамо" Загреб (Хорватія) – "Мілан" (Італія)

"Ювентус" (Італія) – "Бенфіка" (Португалія)

"Лілль" (Франція) – "Феєнорд" (Нідерланди)

"Манчестер Сіті" (Англія) – "Брюгге" (Бельгія)

ПСВ (Нідерланди) – "Ліверпуль" (Англія)

"Штурм" (Австрія) – "РБ Лейпциг" (Німеччина)

"Спортинг" (Португалія) – "Болонья" (Італія)

"Брест" (Франція) – "Реал" Мадрид (Іспанія)

"Штутгарт" (Німеччина) – ПСЖ (Франція)

Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар" 

Для "Шахтаря" дебютний матч ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3).  У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).

Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря" в нинішній ЛЧ. У 5-му турі "Шахтар" у меншості не втримав перемогу над нідерландським ПСВ (2:3).

6-й тур закінчився для українців розгромною поразкою проти "Баварії" (1:5). Команда Маріно Пушича має 4 очка та посідає в загальній турнірній таблиці 27-ме місце. 

Здолавши в матчі 7-го туру французький "Брест" із рахунком 2:0, "Шахтар" зберіг шанси на вихід в 1/8 фіналу ЛЧ.

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