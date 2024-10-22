"Шахтар" програв "Арсеналу" в Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився поразкою "Шахтаря" з рахунком 0:1. На 29-й хвилині мʼяч зрикошетив від голкіпера української команди Дмитра Різника у власні ворота - автогол.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний, президент Української асоціації футболу та вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик в одній ложі вболівали за "Шахтар" на "Емірейтс Стедіум".

У турнірній таблиці Ліги чемпіонів "Шахтар" з 1 балом займає 29 позицію у турнірній таблиці. "Арсенал" йде четвертим з 7 очками.

У 4-му турі "Шахтар" зіграє проти швейцарського "Янг Бойза".

Ліга чемпіонів

3-й тур

22 жовтня

"Арсенал" (Англія) - "Шахтар" (Україна) 1:0

Гол: Різник (авт.), 29

Попередження: Вайт, 34, Мартінеллі, 84 - Педрінью, 90+6

"Шахтар": Різник, Бондар, Егіналду (Траоре, 84), Криськів, Судаков, Зубков (Педрінью, 64), Педро Енріке, Сікан (64), Бондаренко (Марлон, 87), Матвієнко, Конопля.

"Арсенал": Рая, Вайт (Меріно, 46), Саліба, Габріель, Калафіорі (Льюїс-Скеллі, 72), Партей, Райс, Жезус (Стерлінг, 68), Мартінеллі, Троссар (Жоржинью, 87), Гаверц.

Валерій Бондар та Леандро Троссард (ліворуч), Арсенал - Шахтар, Фото: Getty Images

Як "Шахтар" виступає в оновленій Лізі чемпіонів

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився внічию 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли лондонському "Арсеналу" (0:1).

У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), швейцарського "Янг Бойз", нідерландського ПСВ і французького "Бреста".