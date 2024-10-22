Залужний, Шевченко та Мудрик зустрілись на матчі "Арсенал" - "Шахтар" у Лондоні
У вівторок, 22 жовтня, донецький "Шахтар" зустрічається з лондонським "Арсеналом" у 3-му турі Ліги чемпіонів
Знаменитих українців помітили режисери трансляції матчу та фотографи.
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний, президент Української асоціації футболу та вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик в одній ложі вболівають за "Шахтар" на "Емірейтс Стедіум".
Основна команда "Шахтаря" зустрічається у Лондоні з англійським "Арсеналом" в 3-му турі Ліги чемпіонів. Еспресо веде текстову трансляцію матчу. Станом на 20 хвилину рахунок 0:0.
Фото: скриншот з трансляції Megogo
Гравці донецького "Шахтаря" виявились кращими за однолітків з лондонського "Арсеналу" у Юнацькій лізі УЄФА.
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