"Шахтар" сенсаційно переміг "Арсенал" у Юнацькій лізі УЄФА
У вівторок, 22 жовтня, гравці донецького "Шахтаря" виявились кращими за однолітків з лондонського "Арсеналу" у Юнацькій лізі УЄФА
Про це повідомляє пресслужба "Шахтаря".
Матч 3-го туру Юнацької ліги УЄФА "Арсенал U19" - "Шахтар U19" закінчився поразкою лондонців з рахунком 0:1. Переможний мʼяч української команди забив Валентин Галонський.
На 98-й хвилині "Шахтар" залишився у меншості. Другу жовту картку отримав 18-річний півзахисник Василь Бундаш.
Цікаво, що до матчу букмекери вважали "Шахтар" явним аутсайдером, на виграш українців давали коефіцієнт 4,80.
Після 3-х матчів "Шахтар U19" займає у турнірній таблиці десяту позицію зі 6 балами.
Юнацька ліга УЄФА
3-й тур
22 жовтня
"Арсенал U19" (Англія) - "Шахтар U19" (Україна) 0:1
Гол: Галонський, 14
- У вівторок, 22 жовтня, основна команда "Шахтаря" теж зустрічається у Лондоні з англійським "Арсеналом" в 3-му турі Ліги чемпіонів. Еспресо проведе текстову трансляцію матчу. Початок - о 22:00.
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