"Арсенал" - "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 22 жовтня, "Шахтар" зустрічається у Лондоні з англійським "Арсеналом" в 3-му турі Ліги чемпіонів. Еспресо проведе текстову трансляцію матчу. Початок - о 22:00

"Шахтар" розпочав виступи у Лізі чемпіонів 18 вересня гостьовою грою з італійською "Болоньєю", яка закінчилася внічию 0:0. У 2-му турі чемпіони України 2 жовтня у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" - 0:3.

У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), швейцарського "Янг Бойз", нідерландського ПСВ і французького "Бреста".

Ліга чемпіонів

3-й тур

"Арсенал" (Англія) - "Шахтар" (Україна)

22 жовтня, Лондон, стадіон Emirates

Початок - 22:00





