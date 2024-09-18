"Шахтар" зіграв унічию проти "Болоньї" в Лізі чемпіонів

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Матч "Болонья" - "Шахтар", який проходив в Італії, закінчився внічию 0:0. Цей результат можна вважати вдалим, адже напередодні букмекери прогнозували українцям поразку.

"Шахтар" також мав хорошу можливість забивати. На 4-й хвилині Георгій Судаков не зумів реалізувати пенальті. Голкіпер "Болоньї" Лукаш Скорупський виграв одинадцятиметрову дуель.

У першому таймі "Шахтар" втратив двох футболістів через травми. Пошкодження отримали Данило Сікан і Юхим Конопля.

Ліга чемпіонів

1-й тур

18 вересня

"Болонья" (Італія) - "Шахтар" (Україна) 0:0

Нереалізований пенальті: Судаков, 4 ("Шахтар")

"Шахтар": Різник, Конопля (Тобіас, 41), Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Криськів, Бондаренко (Степаненко, 79), Судаков (Марлон Гомес, 79), Зубков (Траоре, 79), Егіналду, Сікан (Невертон, 35).

"Болонья": Скорупський, Лікояніс (Міранда, 78), Лукумі, Бекема, Пош, Фройлер, Моро (Побега, 65), Фаббіан (Урбанський, 78), Ндоє, Орсоліні (Ілінг-Джуніор, 65), Кастро (Даллінга, 65).

Жовті картки: Пош, 3, Кастро, 58 - Бондар, 12, Тобіас, 70, Степаненко, 85, Марлон Гомес, 88

Фото: Getty Images

Оновлений формат Ліги чемпіонів

Цього сезону Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна з команд зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

"Шахтар" під час жеребкування отримав у суперники такі команди, як "Баварія", "Боруссія Дортмунд", "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз, ПСВ, "Болонья" і "Брест".

У 2-му турі українська команда зустрінеться з італійською "Аталантою". Цей матч пройде 2 жовтня.