Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Футбол "Шахтар" зіграв унічию проти "Болоньї" в Лізі чемпіонів

"Шахтар" зіграв унічию проти "Болоньї" в Лізі чемпіонів

Влад Дідусь
18 вересня, 2024 середа
21:46
Футбол Невертон (праворуч), Болонья - Шахтар

У середу, 18 вересня, "Шахтар" у 1-му турі Ліги чемпіонів зіграв унічию в гостях з італійською "Болоньєю"

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Матч "Болонья" - "Шахтар", який проходив в Італії, закінчився внічию 0:0. Цей результат можна вважати вдалим, адже напередодні букмекери прогнозували українцям поразку.

"Шахтар" також мав хорошу можливість забивати. На 4-й хвилині Георгій Судаков не зумів реалізувати пенальті. Голкіпер "Болоньї" Лукаш Скорупський виграв одинадцятиметрову дуель.

У першому таймі "Шахтар" втратив двох футболістів через травми. Пошкодження отримали Данило Сікан і Юхим Конопля.

Ліга чемпіонів

1-й тур

18 вересня

"Болонья" (Італія) - "Шахтар" (Україна) 0:0

Нереалізований пенальті: Судаков, 4 ("Шахтар")

"Шахтар": Різник, Конопля (Тобіас, 41), Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Криськів, Бондаренко (Степаненко, 79), Судаков (Марлон Гомес, 79), Зубков (Траоре, 79), Егіналду, Сікан (Невертон, 35).

"Болонья": Скорупський, Лікояніс (Міранда, 78), Лукумі, Бекема, Пош, Фройлер, Моро (Побега, 65), Фаббіан (Урбанський, 78), Ндоє, Орсоліні (Ілінг-Джуніор, 65), Кастро (Даллінга, 65).

Жовті картки: Пош, 3, Кастро, 58 - Бондар, 12, Тобіас, 70, Степаненко, 85, Марлон Гомес, 88

Олександр Зубков (в центрі), Болонья - Шахтар

Фото: Getty Images

Оновлений формат Ліги чемпіонів

Цього сезону Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна з команд зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

"Шахтар" під час жеребкування отримав у суперники такі команди, як "Баварія", "Боруссія Дортмунд", "Аталанта", "Арсенал", "Янг Бойз, ПСВ, "Болонья" і "Брест".

У 2-му турі українська команда зустрінеться з італійською "Аталантою". Цей матч пройде 2 жовтня.

Теги:
Спорт
Шахтар
Ліга чемпіонів
єврокубки
Результати футбольних матчів
Читайте також:
Наслідки дронової атаки у райцентрі Раменське Московської області РФ
Автор Анатолій Буряк
15 вересня, 2024 неділя
"У мене чоловік на "СВО", він шокований": як жителі підмосковного Раменського сприймають удари дронами по багатоповерхівках
Олександр Усик
Автор Влад Дідусь
18 вересня, 2024 середа
"Сталося непорозуміння": Усика відпустили після арешту в аеропорту Кракова. Спортсмен та Зеленський відреагували на інцидент
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Автор Оксана Ліховід
17 вересня, 2024 вiвторок
Створено загрозу оперативного оточення угруповання РФ в районі населеного пункту Крем'яне, - військовий експерт Снєгирьов
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.28
    Купівля 41.28
    Продаж 41.8
  • EUR
    Купівля 45.85
    Продаж 46.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
18 вересня
21:46
Болонья - Шахтар, Ліга чемпіонів
"Болонья" - "Шахтар" 0:0: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:39
Андрій Сибіга
Україна планує відкрити нове генконсульство у Словаччині
21:12
Оновлено
Затриманому за вбивство на заправці у Києві повідомили про підозру за кількома статтями ККУ
Вбивство на заправці у Києві: затриманому повідомили про підозру за кількома статтями ККУ
21:07
Оновлено
Верховна Рада
До Верховної Ради внесли нову постанову про перейменування населених пунктів і районів
20:40
Президент України Володимир Зеленський
Наш план перемоги повністю підготовлений, - Зеленський
20:37
Ексклюзив
українські біженці в ЄС
"Це завдання нашої держави, а не країн ЄС": нардеп Княжицький про повернення українців до України
20:23
Володимир Зеленський, Харків
"Влучність, що надихає": Зеленський прокоментував удари українською зброєю по території РФ
20:15
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Удари по складу РФ у Тверській області та які бойові бронемашини пропонують для війська вітчизняні виробники. Колонка Сергія Згурця
20:12
Ексклюзив
податки
"Можливості підприємців зменшаться", - нардепка Южаніна про підвищення податків 
20:04
OPINION
Чи можливі компроміси з правителями, які діють в шизоїдній системі координат?
19:54
зерно, зернова угода
ЄС в ОБСЄ назвав безпрецедентною ескалацією російську атаку на судно з пшеницею в Чорному морі
19:53
На Курщині загинув 29-річний командир групи ССО Євген Лемешенко
19:52
Валентин Рубчинський, Динамо, УПЛ
"Динамо" перемогло "Ворсклу" у перенесеному матчі УПЛ
19:37
Хасиди
До Умані на святкування Рош га-Шана вже прибули до пів тисячі хасидів, – Міграційна служба
19:34
У ГУР попередили про фейкові чатботи, що імітують головного бота розвідки
19:22
Георгій Судаков, Микола Шапаренко, УПЛ, Шахтар - Динамо
Спочатку весь світ мобілізувався, але останнім часом складається враження, що ми залишилися наодинці з ворогом, - футболіст "Шахтаря" Судаков
19:16
обстріл Херсона, 01.11.23
У Херсоні через скидання вибухівки з БПЛА постраждали 5 людей
19:09
Оновлено
Хезбола, Ліван
У Лівані пролунала нова серія вибухів: детонували портативні радіостанції "Хезболли"
18:59
Німеччина Україна
Уряд ФРН виділив на лікування поранених українців додаткові 50 млн євро
18:53
Ексклюзив
повістка
Командування частини не матиме права без згоди військового залишати його на службі, - адвокатка про новий законопроєкт щодо мобілізації чоловіків до 25 років
18:48
Збірна України, футзал
Україна здобула першу перемогу на ЧС з футзалу
18:27
Заглушені голоси
"Заглушені голоси": на ВДНГ зʼявилася телефонна кабіна, в якій звучать історії дітей з інтернатів
18:10
Суджа, РФ, Курська область
Сили оборони зупинили контрнаступ РФ у Курській області, - представник комендатури ЗСУ Дмитрашківський
18:06
Швейцарія
Україна отримає від Швейцарії $69,4 млн на цифровізацію низки послуг
18:02
OPINION
Від Заходу треба й можна вимагати. Та спочатку зупинити хаос, ідіотизм і корупцію
17:54
ЗСУ
На фронті зафіксували 103 боєзіткнення: найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках
17:44
Володимир Зеленський та Джо Байден
"Військова допомога США Україні наближає світ до межі Армагеддону": антиукраїнські наративи західних медіа за 18 вересня
17:36
уряд Норвегії, Норвегія
У Норвегії заявили, що підвищений рівень радіації поблизу кордону з РФ може бути спричинений пожежею біля Чорнобиля
17:24
друкарня "Фактор-Друк"
Зруйнована ракетним ударом РФ друкарня "Фактор-Друк" у Харкові частково відновила роботу
17:23
електроенергія
Укренерго не планує вимкнень світла 19 вересня
17:12
діти, дитина лікарня
Через російську збройну агресію загинули щонайменше 575 дітей, – Лубінець
17:07
"Має мінімальні голосові дані": перша заявниця на Нацвідбір Євробачення СолоХа розкритикувала Klavdia Petrivna
17:05
Андрій Одарченко
Не з’явився до суду: нардепа Андрія Одарченка оголосили в розшук
17:02
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
"Арсенал" планує позбутися Зінченка, українцю вже знайшли заміну
16:59
На правобережній Херсонщині розмінували 53% територій, - ОВА
16:58
Для постачання в ЗСУ допустили український пристрій для розмінування "Хортич"
16:46
Ексклюзив
Тверська область РФ
"Таких потужних вибухів у світовій військовій історії не було": у Defense Express прокоментували знищення складу боєприпасів у Тверській області РФ
16:44
зерно, зернова угода
За рік українським морським коридором транспортували 70 млн тонн вантажів, – Зеленський
16:44
Вірменія
Служба нацбезпеки Вірменії заявила про викриття спроби держперевороту за участі РФ
16:43
Ексклюзив
Повінь у Польщі
Циклон, що накрив деякі країни Європи: синоптикиня попередила, куди він змістився та чи загрожує Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV