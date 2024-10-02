"Шахтар" - "Аталанта": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У середу, 2 жовтня, "Шахтар" зустрічається у Гельзенкірхені з італійською "Аталантою" у 2-му турі Ліги чемпіонів. Еспресо проведе текстову трансляцію матчу. Початок о 19:45.

У 2-му турі ЛЧ "Шахтар" зіграє домашній матч з "Аталантою" у німецькому Гельзенкірхені. У стартовій грі турніру 18 вересня чемпіони України зіграли в гостях внічию 0:0 з іншим італійським клубом - "Болоньєю". "Аталанта" також розпочала новий єврокубковий сезон з нульової нічиєї - на своєму полі з англійським "Арсеналом".

Ліга чемпіонів

Основний раунд. 2-й тур

2 жовтня

"Шахтар" (Україна) - "Аталанта" (Італія)

Гельзенкірхен, Німеччина, Veltins Arena

Початок - 19:45

Новий формат Ліги чемпіонів

У нинішньому сезоні ЛЧ проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те, зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.