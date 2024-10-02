"Шахтар" - "Аталанта": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
У середу, 2 жовтня, "Шахтар" зустрічається у Гельзенкірхені з італійською "Аталантою" у 2-му турі Ліги чемпіонів. Еспресо проведе текстову трансляцію матчу. Початок о 19:45.
У 2-му турі ЛЧ "Шахтар" зіграє домашній матч з "Аталантою" у німецькому Гельзенкірхені. У стартовій грі турніру 18 вересня чемпіони України зіграли в гостях внічию 0:0 з іншим італійським клубом - "Болоньєю". "Аталанта" також розпочала новий єврокубковий сезон з нульової нічиєї - на своєму полі з англійським "Арсеналом".
Ліга чемпіонів
Основний раунд. 2-й тур
2 жовтня
"Шахтар" (Україна) - "Аталанта" (Італія)
Гельзенкірхен, Німеччина, Veltins Arena
Початок - 19:45
Новий формат Ліги чемпіонів
У нинішньому сезоні ЛЧ проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.
8 найкращих команд напряму вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те, зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.
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