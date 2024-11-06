"Шахтар" здійснив камбек і переміг "Янг Бойз" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє пресслужба "Шахтаря".

Матч 4-го туру ЛЧ "Шахтар" - "Янг Бойз" закінчився перемогою української команди над швейцарцями з рахунком 2:1.

На 27-й хвилині Кастріот Імері вивів "Янг Бойз" вперед, проте гравці "Шахтаря" показали характер та здійснили камбек ще у першому таймі. Голами відзначились Олександр Зубков і Георгій Судаков.

Георгій Судаков (ліворуч), Шахтар - Янг Бойз, Фото: Getty Images

Ліга чемпіонів

4-й тур

6 листопада

"Шахтар" (Україна) - "Янг Бойз" (Швейцарія) 2:1

Голи: Зубков, 31, Судаков, 41 - Імері, 27

Попередження: Конопля, 81 - Блум, 40, Атекаме, 45+3, Ніассе, 70

"Шахтар": Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педрінью, Бондаренко (Франьїч, 90+3), Криськів (Степаненко, 90+3), Судаков, Зубков, Егіналду (Сікан, 68), Кевін (Марлон, 79).

"Янг Бойз": Келлер, Атекаме, Лаупер (Сміт, 62), Беніто (Лакомий, 33), Блум, Малеш (Елія, 62), Угрінич, Ніассе, Коллі, Імері (Монтейро, 46), Ганвула.

Олександр Зубков, Шахтар - Янг Бойз, Фото: Getty Images

Як "Шахтар" виступає в оновленій Лізі чемпіонів

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд зіграє по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах. Для всіх інших єврокубковий сезон завершиться.

Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли лондонському "Арсеналу" (0:1).

Матч проти "Янг Бойза" (2:1) у 4-му турі є першим переможним для "Шахтаря" в оновленому форматі Ліги чемпіонів.

У цьогорічній Лізі чемпіонів український клуб також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд), нідерландського ПСВ і французького "Бреста".