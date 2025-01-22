"Шахтар" здолав "Брест" у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Обидва голи українська команда забила в першому таймі, відзначилися Кевін і Судаков. Це друга перемога "Шахтаря" у Лізі чемпіонів 2024/25. "Шахтар" посідає 27-ме місце в турнірній таблиці з сімома очками.

Ліга чемпіонів, 7-й, тур

22 січня

"Шахтар" - “Брест” 2:0

Голи: Кевін (18), Судаков (38, пен.)

Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"

Для "Шахтаря" дебютний матч ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).

Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря" в нинішній ЛЧ. У 5-му турі "Шахтар" у меншості не втримав перемогу над нідерландським ПСВ (2:3).

6-й тур закінчився для українців розгромною поразкою проти "Баварії" (1:5). Команда Маріно Пушича має 4 очка та посідає в загальній турнірній таблиці 27-те місце.

Останній матч групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" проведе 29 січня проти дортмундської "Боруссії".

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд грає по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах.