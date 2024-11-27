"Шахтар" у меншості втратив перемогу над ПСВ у Лізі чемпіонів
У середу, 27 листопада, "Шахтар" на виїзді програв нідерландському ПСВ у 5-му турі Ліги чемпіонів
Про це повідомляє пресслужба УЄФА.
Матч ПСВ - "Шахтар" закінчився з рахунком 3:2 на користь команди з Ейндховена.
Донеччани вийшли вперед на 8-й хвилині. Після передачі Юхима Коноплі з правого флангу Данило Сікан дотягнувся до м'яча в карному майданчику та переправив його в кут воріт.
Подвоїти перевагу вдалось наприкінці першого тайму. Конопля віддав з правого флангу передачу до карного майданчика, Олександр Зубков обробив м'яч та спрямував його у нижній лівий кут воріт.
Артем Бондаренко, Олександр Зубков, Данило Сікан (зліва - направо), ПСВ - "Шахтар". Фото: Getty Images
На 69-й хвилині "Шахтар" залишився у меншості. Педрінью отримав червону картку. Нідерландська команда скористалась перевагою та забила двічі. Дублем відзначився Малік Тільман.
На 95-й хвилині американець Пепі забив переможний мʼяч для ПСВ.
Ліга чемпіонів
5-й тур
27 листопада
ПСВ (Нідерланди) - "Шахтар" (Україна) 3:2
Голи: Тільман, 87, 90, 90+5 - Сікан, 8, Зубков, 37
Вилучення: Педрінью, 69 ("Шахтар")
Попередження: Боскальї, 59, Сайбарі, 85 - Криськів, 87
ПСВ: Бенітес, Карсдорп (Ледесма, 90), Фламінго, Боскальї (Лозано, 74), Дамс (Пепі, 46), Тілльман, Жуніор, Сайбарі, Бакайоко, де Йонг, Ланг (Тіл, 64)
"Шахтар": Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педрінью, Бондаренко, Криськів, Судаков, Зубков (Степаненко, 66), Сікан (Егіналду, 55), Кевін (Франьїч, 71)
Дмитро Різник та Микола Матвієнко (праворуч). Фото: Getty Images
Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"
У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд грає по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.
8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах.
Для "Шахтаря" дебютний матч оновленої ЛЧ проти італійської "Болоньї" закінчився гостьовою нічиєю 0:0. У 2-му турі чемпіони України у німецькому Гельзенкірхені поступились іншій італійській команді - "Аталанті" (0:3). У 3-му турі "гірники" програли в Лондоні англійському "Арсеналу" (0:1).
Номінально домашній матч проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1) у 4-му турі став першим переможним для "Шахтаря" в нинішній ЛЧ.
У 5-му турі "Шахтар" у меншості втратив перемогу над ПСВ (2:3).
Наступну гру чемпіони України проведуть 27 листопада в Ейндховені проти нідерландського ПСВ. Також "Шахтар" зіграє проти німецьких "Баварії" та "Борусії" (Дортмунд) і французького "Бреста".
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