"Шахтар" у меншості втратив перемогу над ПСВ у Лізі чемпіонів

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Матч ПСВ - "Шахтар" закінчився з рахунком 3:2 на користь команди з Ейндховена.

Донеччани вийшли вперед на 8-й хвилині. Після передачі Юхима Коноплі з правого флангу Данило Сікан дотягнувся до м'яча в карному майданчику та переправив його в кут воріт.

Подвоїти перевагу вдалось наприкінці першого тайму. Конопля віддав з правого флангу передачу до карного майданчика, Олександр Зубков обробив м'яч та спрямував його у нижній лівий кут воріт.

Артем Бондаренко, Олександр Зубков, Данило Сікан (зліва - направо), ПСВ - "Шахтар". Фото: Getty Images

На 69-й хвилині "Шахтар" залишився у меншості. Педрінью отримав червону картку. Нідерландська команда скористалась перевагою та забила двічі. Дублем відзначився Малік Тільман.

На 95-й хвилині американець Пепі забив переможний мʼяч для ПСВ.

Ліга чемпіонів

5-й тур

27 листопада

ПСВ (Нідерланди) - "Шахтар" (Україна) 3:2

Голи: Тільман, 87, 90, 90+5 - Сікан, 8, Зубков, 37

Вилучення: Педрінью, 69 ("Шахтар")

Попередження: Боскальї, 59, Сайбарі, 85 - Криськів, 87

ПСВ: Бенітес, Карсдорп (Ледесма, 90), Фламінго, Боскальї (Лозано, 74), Дамс (Пепі, 46), Тілльман, Жуніор, Сайбарі, Бакайоко, де Йонг, Ланг (Тіл, 64)

"Шахтар": Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Педрінью, Бондаренко, Криськів, Судаков, Зубков (Степаненко, 66), Сікан (Егіналду, 55), Кевін (Франьїч, 71)

Дмитро Різник та Микола Матвієнко (праворуч). Фото: Getty Images

Як у Лізі чемпіонів виступає "Шахтар"

У нинішньому сезоні Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триває з вересня по січень, виступають 36 клубів. Кожна з команд грає по 8 матчів з різними за рейтингом суперниками.

8 найкращих команд безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють за потрапляння туди в стикових матчах.