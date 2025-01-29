Трамп підписав указ про заборону операцій зі зміни статі у дітей

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Наказ передбачає обмеження надання допомоги або послуг зі зміни статі медичним установам, які отримують федеральне фінансування. Заборона розповсюджується, зокрема на блокатори статевого дозрівання, гормональну терапію та хірургічні втручання.

Трамп закликав секретаря Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб "вжити всіх необхідних заходів, щоб припинити хімічне та хірургічне каліцтво дітей".

Наказ чітко визначає термін "дитина" або "діти" як особа або особи віком до 19 років.

У розпорядженні Трампа зазначено, що "політика Сполучених Штатів полягає в тому, що вони не будуть фінансувати, спонсорувати, просувати, допомагати або підтримувати так званий перехід дитини від однієї статі до іншої, і вони будуть суворо виконувати всі закони, які забороняють або обмежують ці руйнівні процедури, що змінюють життя".

У наказі також передбачається виключення покриття, пов’язане з трансгендерами, для молодих людей із федеральних полісів медичного страхування, включаючи пільги міністерства оборони, федеральні медичні пільги для службовців і медичні пільги поштової служби.

У наказі Трампа висловлено занепокоєння тим, що догляд за гендерною ознакою стерилізує дітей, сказавши: "незліченна кількість дітей незабаром шкодують, що їх покалічили, і починають усвідомлювати жахливу трагедію, що вони ніколи не зможуть зачати власних дітей або виховувати своїх дітей за допомогою грудного вигодовування".