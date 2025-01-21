"Уряд визнаватиме лише дві статі": Трамп скасував положення, що дозволяло трансгендерам служити в армії США
Новопризначений президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ і скасував дозвіл трансгендерним військовослужбовцям служити в ЗС США
Про це повідомляє Politico.
Як пише видання, відповідне рішення Трампа є частиною широкомасштабних зусиль, спрямованих на припинення політики часів Джо Байдена в перший же день його перебування на посаді.
Пропри те, що нової заборони ще не введено, скасування цього положення відкриває можливість для її впровадження в майбутньому.
Під час свої першої промови після інавгурації Трамп заявив, що уряд визнаватиме лише дві статі - чоловічу та жіночу. Він також згорнув програми різноманітності та інклюзії в усіх федеральних відомствах.
- 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м лідером Штатів. Перші його заяви читайте за посиланням!
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