"Уряд визнаватиме лише дві статі": Трамп скасував положення, що дозволяло трансгендерам служити в армії США

Про це повідомляє Politico.

Як пише видання, відповідне рішення Трампа є частиною широкомасштабних зусиль, спрямованих на припинення політики часів Джо Байдена в перший же день його перебування на посаді.

Пропри те, що нової заборони ще не введено, скасування цього положення відкриває можливість для її впровадження в майбутньому.

Під час свої першої промови після інавгурації Трамп заявив, що уряд визнаватиме лише дві статі - чоловічу та жіночу. Він також згорнув програми різноманітності та інклюзії в усіх федеральних відомствах.