"Він мені не подобається": Фіцо назвав Зеленського "ворогом, який шкодить Словаччині"

Про це повідомляє Dennik N.

Відповідні заяви Роберт Фіцо зробив під час розмов щодо зупинки транзиту російського газу у Словаччину.

"Що залишається пану Зеленському, крім як говорити про якийсь газ з Азербайджану. Він знову пускає бульбашки, тому що думає, що ця бульбашка звільнить його від необхідності приймати важкі рішення", - заявив словацький премʼєр.

Фіцо також погрожує заблокувати рішення ЄС про допомогу Україні.

"Наш ворог – Зеленський. Зеленський створив ті проблеми, які у нас є. Мені він не подобається, тому що він шкодить Словаччині", - йдеться у заяві.