"Він мені не подобається": Фіцо назвав Зеленського "ворогом, який шкодить Словаччині"
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо негативно висловився щодо президента України Володимира Зеленського
Про це повідомляє Dennik N.
Відповідні заяви Роберт Фіцо зробив під час розмов щодо зупинки транзиту російського газу у Словаччину.
"Що залишається пану Зеленському, крім як говорити про якийсь газ з Азербайджану. Він знову пускає бульбашки, тому що думає, що ця бульбашка звільнить його від необхідності приймати важкі рішення", - заявив словацький премʼєр.
Фіцо також погрожує заблокувати рішення ЄС про допомогу Україні.
"Наш ворог – Зеленський. Зеленський створив ті проблеми, які у нас є. Мені він не подобається, тому що він шкодить Словаччині", - йдеться у заяві.
- 24 січня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився, що Євросоюз повинен переконати Україну відновити транзит газу з Росії до Європи. Раніше він пригрозив "дати відсіч" Києву за зупинку транзиту російського газу.
- 27 січня повідомлялось, що Європейська комісія продовжить з Україною переговори про транзит російського газу, у яких також братимуть участь Угорщина та Словаччина.
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